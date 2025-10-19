Ανοίγουν στόματα μετά την απολογία του φερόμενου ως συνεργού του διπλού εγκλήματος σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα, ο οποίος κατήγγειλε πως ο 68χρονος τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά, με τους πάντες να αναζητούν πληροφορίες για το θύμα, προσπαθώντας να σκιαγραφήσουν το προφίλ του.

Ωστόσο, οι απόψεις όσων τον γνώρισαν, διίστανται. Οι περισσότερες κριτικές της επιχείρησης στις πλατφόρμες ταξιδιωτικού περιεχομένου μιλούν για έναν απότομο, κακότροπο και αγενή χαρακτήρα. «Ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης αγενής, απολίτιστος και άξεστος. Ο νεαρός ιδιοκτήτης μία χαρά παιδί, αλλά δυστυχώς κάνει κουμάντο ο άλλος», αναφέρεται σε μία κριτική. «Αγένεια και απαξίωση, λες και τους είπαμε να μας πληρώσουν» αναφέρει άλλη. «Ο πιο αγενής, προσβλητικός ιδιοκτήτης που έχω γνωρίσει ποτέ μου» γράφει μία τρίτη. «Ο ιδιοκτήτης είναι πολύ απρόβλεπτος, θορυβώδης, αγενής, ορίζει τις τιμές όπως θέλει», αναφέρει μία ακόμα από αυτές τις κριτικές.

Αποκαλυπτική είναι και η κατάθεση της ανιψιάς του 68χρονου. «Ο θείος μου ξεκίνησε χωρίς να έχει λεφτά και έφθασε σήμερα να έχει περιουσία που αξίζει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν πολύ ιδιόρρυθμος και επειδή ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του, όσοι εξαρτιόνταν από αυτόν, έπρεπε να του κάνουν όλα τα χατίρια, γιατί αν δεν τα έκαναν, μπορούσε να τους αφήσει χωρίς φαγητό. Ο μόνος άνθρωπος που άντεχε να στέκεται δίπλα στον θείο μου, ήταν ο φίλος του και βοηθός του ο Β., ο οποίος και αυτός έχασε τη ζωή του. Του είχε τρομερή αδυναμία».

Από την άλλη, η δικηγόρος του θύματος που τον γνωρίζει από την παιδική της ηλικία, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα του. «Εξαιρετικός, υπέροχος, πάντα ήταν ευγενικός, χαμογελαστός και χαρούμενος», είπε στο MEGA.

Τι λέει το στενό περιβάλλον

Δικοί του άνθρωποι, άτομα που ήξεραν πολύ καλά τον 68χρονο, πλέκουν το εγκώμιο του θύματος μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». «Για μένα ήταν ένας κύριος. Μία φορά χρειάστηκα βοήθεια, ανταποκρίθηκε άμεσα. Ένας κύριος. Τη μάνα του (του ανιψιού) την ξέρω από παλιά. Πραγματικά, δεν υπάρχει λόγος θεωρώ να κάνει κάτι τέτοιο. Αφού η περιουσία, ούτως ή άλλως, ήταν δικιά του από τον πατέρα του», λέει γειτόνισσά του.

«Ο φίλος μου ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Και βοηθούσε και κόσμο και είχε δώσει στη Φοινικούντα πνοή μεγάλη γιατί είχε κάνει καλές δουλειές. Ήταν αρχιτέκτονας βέβαια και εργατικός ο άνθρωπος. Αυτοδημιούργητος ναι, δεν τον είχε χαλάσει το χρήμα. Είχε τον εγωισμό του, τον ανθρώπινο. Αυτόν που έχουν όλοι οι άνθρωποι, τον σωστό εγωισμό», λέει φίλος του.

«Κλειδί» στην υπόθεση οι αλλαγές στις διαθήκες

Σήμερα οι Αρχές προσπαθούν να σκιαγραφήσουν όχι μόνο την σκηνή του εγκλήματος, αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο που για χρόνια την κατοικούσε. Ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο για πολλούς και ένα περιβάλλον που μετά το διπλό φονικό, δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Παράλληλα, «κλειδί» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης θεωρείται, πέρα από το προφίλ του θύματος και οι αλλαγές που έκανε στη διαθήκη του λίγο πριν πεθάνει. Υπενθυμίζεται, πως μόλις τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του είχε καταθέσει την καινούργια διαθήκη του ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, στον ανιψιό και αυτόπτη μάρτυρα του διπλού φονικού αφήνει το 51% του κάμπινγκ, το 50% γηπέδου 20 στρεμμάτων, γήπεδο και κτίσματα έκτασης 17 στρεμμάτων. Στον επιστάτη αφήνει δύο γήπεδα 8,3 στρεμμάτων και 50% ελαιοκτήματος 2,3 στρεμμάτων. Σε άλλον του ανιψιό αφήνει έκταση με ελαιόδεντρα 3,3 στρεμμάτων.

Σε περίπτωση που ο ανιψιός θελήσει να πουλήσει το ακίνητο και τις μετοχές που έχει στο κάμπινγκ, διαμοιράζει τις καταθέσεις ως εξής:

Χρήματα από πωλήσεις ακινήτου και του κάμπινγκ:

– 100.000 ευρώ στην αδελφή του

– 100.000 ευρώ στον άλλον ανιψιό

– 200.000 ευρώ στον επιστάτη

ΣΥΝΟΛΟ: 400.000 ευρώ