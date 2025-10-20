Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία διάρκειας 16 ωρών, οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι δύο 22χρονοι εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, με τον έναν να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος.

Ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, ο οποίος κατηγορείται πως ήταν ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας, υποστήριξε ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε και ότι απλά μετέφερε τον φίλο του στο κάμπινγκ.

Ο 22χρονος συνεργός, ο οποίος υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίηση από τον 68χρονο επιχειρηματία, ισχυρίστηκε ότι δεν μπήκε ποτέ μέσα στο κάμπινγκ και πως μετά τη διπλή δολοφονία περπάτησε και κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα, κι από εκεί, πήρε την επόμενη μέρα το ΚΤΕΛ για την Αθήνα.

Ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν συνεργού, Μπάμπης Λυκούδης, δήλωσε μετά το τέλος της απολογίας: «Στις 4 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των δύο κατηγορουμένων, με τα αναμενόμενα δικονομικά αποτελέσματα. Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή. Οι κατηγορούμενοι εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται. Ο εντολέας μου, από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως από τον Βούλο, είπε την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης — ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλον κατηγορούμενο. Επέμεινε στη θέση του. Η ανάκριση, όπως τόνισα, παραμένει ανοιχτή·, η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί».

Η Κατερίνα Μαυροειδή, δικηγόρος του αδελφού του επιστάτη, εκτιμά πως το κίνητρο της δολοφονίας είναι οικονομικό και έχει να κάνει με τη διαθήκη του 68χρονου.

«Είναι μία υπόθεση που παρουσιάζει πολλά κενά. Δεν αποκλείεται να υπάρχει και δεύτερος ηθικός αυτουργός», είπε.

«Τα τηλέφωνα θα μιλήσουν»

Σήμερα Δευτέρα (20/10) οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να παραδώσουν όλα τα δεδομένα τους στα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών για την πολύκροτη υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Από εκεί και πέρα, κάθε κλήση, κάθε μήνυμα, κάθε σύνδεση θα περάσει από τα χέρια των αναλυτών. Δεν πρόκειται να περιοριστούν μόνο στις επικοινωνίες που έγιναν πριν ή μετά το φονικό. Οι έμπειροι αξιωματικοί όπως αποκαλύπτουν tanea.gr, θα ψάξουν τις επικοινωνίες δύο ολόκληρους μήνες πίσω, για να χαρτογραφήσουν ποιος μιλούσε με ποιον, πότε και για ποιο λόγο και τι σχέσεις συνδέουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. δεν αποκλείει το σενάριο της συμμετοχής και άλλων ατόμων στη δολοφονία, ενώ συνεχίζεται η εξέταση βιντεοληπτικού υλικού.

«Υπάρχει συμμετοχή και των δύο κατηγορούμενων. Μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο για την αστυνομία και να μην έχουμε κι εμείς απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα. Για ποιον λόγο αφαίρεσαν τη ζωή του ιδιοκτήτη και του επιστάτη; Ενώ μας έχει δοθεί στην απολογία του ενός κατηγορούμενου, καθώς ο άλλος αρνείται τη συμμετοχή του, ότι μπήκαν στο κάμπινγκ για να ζητήσουν χρήματα, ξαφνικά βλέπουμε μία διπλή δολοφονία που δεν εξηγεί κανένας από τους δύο κατηγορούμενους. Αυτόπτης μάρτυρας δεν αναφέρει ότι ζητήθηκαν χρήματα όταν έφτασε ο δράστης και εισήλθε στο κάμπινγκ», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών θα μπουν οι απολογίες, οι καταθέσεις και οι μαρτυρίες, τα στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.