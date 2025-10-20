Νέα εντάλματα σύλληψης αναμένεται να εκδοθούν τις επόμενες ώρες για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, ενώ κρίσιμα σημεία της υπόθεσης αναμένεται να «φωτίσουν» τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου.

Οι Αρχές βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση του προσώπου που φέρεται να βοήθησε τον 22χρονο – τον φερόμενο ως συνεργό – να μετακινηθεί από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα μετά το φονικό, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Πρόκειται για άτομο που φέρεται να ανήκει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του 33χρονου ανιψιού και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας.

«Ξεψαχνίζουν» δύο μήνες τηλεφωνικών δεδομένων – Όλες οι επικοινωνίες στα χέρια του Ανθρωποκτονιών

Σήμερα (20/10) οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να παραδώσουν όλα τα δεδομένα τους στα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών για την πολύκροτη υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Κάθε κλήση, κάθε μήνυμα, κάθε σύνδεση θα περάσει από τα χέρια των αναλυτών. Δεν πρόκειται να περιοριστούν μόνο στις επικοινωνίες που έγιναν πριν ή μετά το φονικό. Οι έμπειροι αξιωματικοί όπως αποκαλύπτουν tanea.gr, θα ψάξουν τις επικοινωνίες δύο ολόκληρους μήνες πίσω, για να «χαρτογραφήσουν» ποιος μιλούσε με ποιον, πότε, για ποιο λόγο και τι σχέσεις συνδέουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Προφυλακιστέοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι 22χρονοι – Τι υποστήριξαν

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία διάρκειας 16 ωρών, οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι δύο 22χρονοι εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, με τον έναν να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος.

Ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, ο οποίος κατηγορείται πως ήταν ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας, υποστήριξε ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε και ότι απλά μετέφερε τον φίλο του στο κάμπινγκ.

Ο 22χρονος συνεργός, ο οποίος υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο επιχειρηματία, ισχυρίστηκε ότι δεν μπήκε ποτέ μέσα στο κάμπινγκ και πως μετά τη διπλή δολοφονία περπάτησε και κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα, κι από εκεί, πήρε την επόμενη μέρα το ΚΤΕΛ για την Αθήνα.

Ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν συνεργού, Μπάμπης Λυκούδης, δήλωσε μετά το τέλος της απολογίας: «Στις 4 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των δύο κατηγορουμένων, με τα αναμενόμενα δικονομικά αποτελέσματα. Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή. Οι κατηγορούμενοι εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται. Ο εντολέας μου, από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως από τον Βούλο, είπε την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης — ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλον κατηγορούμενο. Επέμεινε στη θέση του. Η ανάκριση, όπως τόνισα, παραμένει ανοιχτή·, η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί».

Η Κατερίνα Μαυροειδή, δικηγόρος του αδελφού του επιστάτη, εκτιμά πως το κίνητρο της δολοφονίας είναι οικονομικό και έχει να κάνει με τη διαθήκη του 68χρονου.

«Είναι μία υπόθεση που παρουσιάζει πολλά κενά. Δεν αποκλείεται να υπάρχει και δεύτερος ηθικός αυτουργός», είπε.