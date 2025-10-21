Η υπόθεση του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας συγκλονίζει τη χώρα, με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσω της εκπομπής του MEGA Live News. Η ιστορία αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη ζωή και τις τελευταίες κινήσεις του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αλλά και για τους φερόμενους δράστες του εγκλήματος.

Τα τελευταία μηνύματα του 68χρονου στη Φοινικούντα

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ήταν ένας άνθρωπος με λίγους αλλά πολύ κοντινούς φίλους. Όπως αποκάλυψε φίλος του στην εκπομπή, ο επιχειρηματίας είχε εμπιστοσύνη μόνο σε μερικά άτομα. Το Live News εξασφάλισε συνομιλίες μεταξύ τους, στις οποίες ο 68χρονος μιλά για την απόπειρα κατά της ζωής του:

–Φίλος 68χρονου: “Το πιο δυνατό φως το έχουμε μέσα μας! Άναψέ το… Και φώτισε τη μέρα σου!“

–68χρονος: “Το ανάβω (…) μου, αλλά κάποιοι τρελοί, κακοπροαίρετοι γύρω μου που δυστυχώς είναι αρκετοί το σβήνουν… Καλή σας ημέρα με αγάπη.“

–Φίλος 68χρονου: “Υπομονή και επιμονή.“

–68χρονος: “Οκ, αλλά ενίοτε αυτοί σημαδεύουν μες το σκοτάδι. Είναι 2 εβδομάδες που με πυροβόλησαν στο κεφάλι, πήγα στο νοσοκομείο, τώρα είμαι στο κάμπινγκ, πρέπει να το αναφέρω. Κρατάω την ψυχραιμία μου και προσπαθώ μέσω της αστυνομίας να βρω τι κρύβεται από πίσω, γιατί δεν έχω πειράξει ούτε κουνούπι. Ζούμε σε έναν τρελό και άπληστο κόσμο. Συγγνώμη αν σε στεναχώρησα.“

Σε άλλη επικοινωνία τους, αποκαλύπτεται η πρόθεση του 68χρονου να πουλήσει το κάμπινγκ:

–”(Μου είχε πει) ότι είχε στο μυαλό του να δώσει το κάμπινγκ και να κρατήσει μόνο την επιχείρηση που έχει, αλλά θα το έδινε μόνο εφόσον θα έπαιρνε κάποιο σεβαστό ποσό. Γιατί μιλάμε για μεγάλη αξία.“

–”Αυτό μου το είπε τώρα το καλοκαίρι… άμα έβρισκα κάποιον να το πάρει, θα το πούλαγα… Του είχαν γίνει προτάσεις βέβαια. Αλλά οι προτάσεις που του είχαν γίνει δεν τις θεωρούσε αξιόλογες. Λιγότερο από 14 εκατομμύρια δεν σκεφτόταν να το δώσει το κάμπινγκ.“

Παρά τις δυσκολίες λόγω Covid, ο 68χρονος προσπαθούσε να ορθοποδήσει την επιχείρησή του, χωρίς να χρωστάει.

Η σύνδεση των φερόμενων δραστών στη Φοινικούντα

Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται, καθώς ο 22χρονος φερόμενος συνεργός και ο εκτελεστής γνώριζαν τον 33χρονο ανιψιό του θύματος.

«Ο 22χρονος συνεργός δούλευε ως ντελίβερι σε εμένα κάποιους μήνες και ο 22χρονος εκτελεστής ήταν φίλος του και τον κάλυπτε σε κάποια μεροκάματα. Τον Ιούλιο του 2025 ξεκίνησε να εργάζεται σε μένα ως πωλητής σε κατάστημα τουριστικών ειδών που έχω. Ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου και τον θαύμαζε για την οικονομική του κατάσταση,» δήλωσε ο εργοδότης τους.

Η σύντροφος του 33χρονου επιβεβαιώνει ότι γνώρισε τον 22χρονο συνεργό μέσα στο κατάστημα του εργοδότη τους και ότι είχε περιορισμένες επαφές με το θύμα, χωρίς να τον χαιρετήσει ποτέ κατά τη διάρκεια επισκέψεων στο κάμπινγκ.

Η απολογία και η πρώτη απόπειρα στη Φοινικούντα

Ο 22χρονος φερόμενος συνεργός στην απολογία του περιέγραψε την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου:

–«Αφού έφτασα στο σπίτι του, πάρκαρα κοντά το σκούτερ και κατέβηκα με τα πόδια. Κρύφτηκα σε κάτι θάμνους… Όταν έφτασε με το αυτοκίνητό του, τον πλησίασα, έβγαλα το αεροβόλο για να τρομάξει και του είπα να μου δώσει ό,τι λεφτά έχει πάνω του… Αυτός τότε με ρώτησε ‘παίζεις;’ και του απάντησα ‘ναι, παίζω’…»

Η γνωριμία με τον ανιψιό του θύματος συνέβη το 2022 στο Κολωνάκι, όταν ο 22χρονος εργαζόταν σε καφετέρια – μπαρ. Όπως ανέφερε:

–«Λίγο λίγο με πλησίαζε μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να έρθει μέσα στην σκηνή μου… Το αποτέλεσμα ήταν να έρθουμε σε σωματική επαφή χωρίς τη θέλησή μου… Επειδή δεν είχα δουλειά με καλά λεφτά, ζήτησα από τη μάνα μου 500 ευρώ, αλλά δεν μου τα έδωσε κι έψαχνα να δω τι θα κάνω…»

Δύο κινητά και η έρευνα της αστυνομίας

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο 22χρονος φερόμενος συνεργός είχε δύο κινητά τηλέφωνα πάνω του, γεγονός που μπορεί να είναι το «κλειδί» για την αποκάλυψη του δρομολογίου και των επικοινωνιών του.

Η αστυνομία έχει ανοίξει συνολικά επτά κινητά, μεταξύ των οποίων αυτά των θυμάτων και των δύο συλληφθέντων. Οι πληροφορίες αυτές, σε συνδυασμό με το βιντεοληπτικό υλικό, αναμένεται να ρίξουν φως στις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης και να οδηγήσουν σε νέα εντάλματα σύλληψης.