Την άκρη του νήματος στην οποία κρύβεται το κίνητρο της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στην Φοικικούντα και τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων, αναζητούν οι διωκτικές αρχές, οι οποίες θεωρούν βέβαιο, ότι οι δύο 22χρονοι δεν έχουν πει όλη την αλήθεια στις μαραθώνιες απολογίες τους.

Από την μία είναι η περιγραφή του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού, που λέει πως ο φίλος του σκότωσε και πως μάλιστα εκείνος δεν είχε καν ιδέα ότι οπλοφορούσε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «όταν είδα για πρώτη φορά το περίστροφο, τον ρώτησα τι το θέλει και μου απάντησε “με αυτό θα ρίξω μία στον αέρα και μόλις το ακούσει ο γέρος, όχι μόνο θα μου δώσει όλα τα λεφτά του, μέχρι και την μάνα του θα μου δώσει”».

Από την άλλη, ο συγκατηγορούμενος του λέει ακριβώς το αντίθετο, ότι ο άλλος πυροβόλησε και πως ουσιαστικά εκείνος δεν ήξερε τίποτα και απλά εκτελούσε χρέη οδηγού. «Σε όλη την διάρκεια που ήμασταν μαζί, εγώ δεν είδα κανένα όπλο. Θεωρώ, ότι πρέπει να το πήρε από κάποιο από τα σημεία που σταματήσαμε. Εγώ δεν είχα λόγο κανέναν να σκοτώσω. Δεν μου είπε, τι είχε στο μυαλό του να κάνει, μόνο ότι θα πάμε Φοινικούντα και θα μοιράσουμε την διαδρομή, μένοντας το βράδυ στην Καλαμάτα. Εκείνος είχε το gps και μου έδινε οδηγίες. Εγώ οδηγούσα, γιατί μου αρέσει να το κάνω γενικά» είπε χαρακτηριστικά ο φερόμενος ως αυτουργός.

Το «κουβάρι» των σχέσεων στο διπλό φονικό

Τα πράγματα όμως περιπλέκονται για τις Αρχές και από τις σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ των εμπλεκόμενων στην δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 60χρονου επιστάτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Όπως αποκάλυψε εκπομπή Live News του MEGA, οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι εκτός από φίλοι έχουν υπάρξει και συνάδελφοι στην ίδια επιχείρηση. Εργοδότης τους ήταν ο άνδρας, που τυγχάνει να είναι και ο αδελφικός φίλος του ανιψιού του 68χρονου θύματος. Και αυτός ο περίεργος κύκλος συνδέσεων δεν σταματά εδώ.

Όπως προέκυψε από την δημοσιογραφική έρευνα της εκπομπής, ο 33χρονος ανιψιός είχε συναντήσει περισσότερες από μία φορές τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό, που μαζί με τον συγκατηγορούμενο του έμελλε να δολοφονήσουν τον θείο του. «Ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου. Είχε εντυπωσιαστεί και τον θαύμαζε για την οικονομική του κατάσταση, που τον έβλεπε να καπνίζει πούρα και να έχει ακριβό αμάξι. Εγώ πριν από το φονικό είχα δει τον ανιψιό τρεις-τέσσερις φορές. Νομίζω ότι στο μαγαζί είχε δει και τον 22χρονο και είχαν χαιρετηθεί. Ο 22χρονος τις μέρες που έγιναν οι απόπειρες, δεν δούλευε», έχει πει στη κατάθεσή του ο εργοδότης του 22χρονου φερόμενου συνεργού.

Ο 22χρονος φαίνεται πως από το 2022 και μετά περιτριγύριζε το κάμπινγκ και τους ανθρώπους του. Και οι συναντήσεις αυτές δεν σταμάτησαν ούτε μετά το φονικό. «Πρέπει να είχε έρθει και πέρσι στο κάμπινγκ. Φέτος εμείς ήρθαμε στην Αθήνα από 31 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτώβρη. Είχαμε δει και τον 22χρονο και είχαμε μια τυπική κουβέντα. Μετά την καύση (της σορού του 68χρονου) στις 10/10 πήγαμε για φαγητό με τον εργοδότη και την κοπέλα του. Φευγαλέα είδαμε και τον 22χρονο, αλλά δεν μας φάνηκε περίεργη η συμπεριφορά του», πρόσθεσε η σύντροφος του ανιψιού.

Ερωτηματικά προκαλεί ωστόσο, πως ενώ εργοδότης και ανιψιός είχαν τόσο καλή σχέση, ο πρώτος δεν θεώρησε σκόπιμο να ενημερώσει τον δεύτερο, ότι ο δράστης που παραδόθηκε μόνος του στις Αρχές, ήταν τελικά υπάλληλος του. «Όταν κλήθηκα στην Αστυνομία για αναγνώριση και αναγνώρισα τον 22χρονο συνεργό, πήρα τον εργοδότη και φίλο μου και του είπα, ότι ήταν ο υπάλληλός του. Εκείνος μου απάντησε: “Ναι, το κατάλαβα, θα στο έλεγα”, αλλά δεν με είχε πάρει να μου πει κάτι νωρίτερα», ανέφερε ο ανιψιός.

Θολό παραμένει το τοπίο και ως προς την κλήση που έγινε στον εργοδότη λίγη ώρα μετά το διπλό φονικό. «Για να καταλάβετε τι σχέση έχω εγώ με τον εργοδότη, το πρώτο άτομο μετά την επίθεση που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει και να ενημερώσει, γιατί εγώ ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω», είπε ο ανιψιός. Αλλά ο εργοδότης λέει, πως σε αυτή την κλήση μίλησε απευθείας με τον κολλητό του φίλο και όχι με την κοπέλα του. «Στις 5/10 20:30 με κάλεσε ο ανιψιός από την κοπέλα του και μου είπε “σκότωσαν τον θείο μου, φοβάμαι, έλα να με βοηθήσεις” μιλήσαμε ένα λεπτό», επεσήμανε ο εργοδότης.

Το κρίσιμο πάντως είναι, να βρεθούν από την άρση απορρήτου οι κλήσεις και τα μηνύματα του “πακιστανικού” τηλεφώνου που φέρεται να άνηκε στον φερόμενο ως συνεργό.