Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία και ολόκληρη τη χώρα.

Μετά τη μαραθώνια απολογία τους, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 68χρονου επιχειρηματία και του επιστάτη του στο κάμπινγκ της περιοχής.

Ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, ο οποίος κατηγορείται ως εκτελεστής, αρνείται την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι δεν πυροβόλησε και πως απλώς μετέφερε τον φίλο του στο κάμπινγκ. Από την πλευρά του, ο δεύτερος κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον επιχειρηματία. Υποστήριξε ότι δεν μπήκε ποτέ στον χώρο του κάμπινγκ και ότι μετά το έγκλημα περπάτησε και κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα, απ’ όπου ταξίδεψε την επόμενη ημέρα στην Αθήνα. Οι Αρχές, ωστόσο, δεν θεωρούν πειστικούς τους ισχυρισμούς του.

Η άρση του απορρήτου των τηλεφωνημάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ολοκληρωθεί η άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, με τις Αρχές να εξετάζουν τα τηλεφωνήματα των δύο κατηγορουμένων. Τα ευρήματα θεωρείται ότι θα ρίξουν φως στην υπόθεση και θα βοηθήσουν την ανακριτική διαδικασία.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις ώρες των κλήσεων και στα πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησαν οι 22χρονοι, καθώς αυτά τα στοιχεία μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά για τη λύση του γρίφου του διπλού φονικού.

Η περιουσία του 68χρονου και οι υποψίες για εμπλοκή τρίτων

Η ανιψιά του θύματος, μέσω της δικηγόρου της, δήλωσε ότι επιθυμεί να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη για το στυγερό έγκλημα. «Θέλει τη δικαίωσή του. Δεν πιστεύει ότι δύο 22χρονα παιδιά ξεκίνησαν ξαφνικά από την Αθήνα για να κάνουν ένα τέτοιο έγκλημα σε ένα πρόσωπο που έχαιρε της εκτίμησης όλης της περιοχής», ανέφερε στο MEGA η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη.

Η ίδια πρόσθεσε: «Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι που εμπλέκονται. Μπορεί και πάνω από δύο άτομα. Κάποιοι είναι μέσα από το συγγενικό περιβάλλον, ενώ θεωρεί ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, ίσως συνεργοί».

Όπως αποκάλυψε η δικηγόρος, η περιουσία του 68χρονου εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ. «Όταν σκεφτόταν να πουλήσει το κάμπινγκ, το αποτιμούσε στα 13 εκατ. ευρώ. Υπήρχε ενδιαφέρον στα 8 εκατ., αλλά δεν το προχώρησε, θεωρώντας ότι ήταν χαμηλότερης αξίας», σημείωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται ακόμη τρία άτομα, ανάμεσά τους και συγγενικό πρόσωπο του θύματος, με την έρευνα να συνεχίζεται εντατικά.