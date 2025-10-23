Οι διαδοχικές συμπτώσεις, οι αντιφάσεις στις απολογίες των κατηγορούμενων και οι αποκαλύψεις του Live News για τις ύποπτες κλήσεις από τα ‘πακιστανικά’ τηλέφωνα ενισχύουν το σενάριο πως εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο στο διπλό φονικό της Φοινικούντας.

«Σίγουρα υπάρχει κι άλλο άτομο πίσω. Δεν γίνεται να ήρθαν μόνα τους δύο άτομα δύο ανθρώπους για τους λόγους που έχουμε ακούσει και είναι για γέλια», δήλωσε συγγενής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που μίλησε αποκλειστικά στο Live News.

Είναι η πρώτη φορά που στενός συγγενής του δολοφονημένου ιδιοκτήτη λέει πως υπάρχει ηθικός αυτουργός, ο οποίος μάλιστα είναι μέσα από την οικογένεια.

-Είστε πεπεισμένος δηλαδή ότι υπάρχει και τρίτο άτομο.

-Σίγουρα.

-Είναι από την οικογένεια σας;

-Εδώ που έχουμε φτάσει δεν αποκλείω τίποτε. Δεν μπορεί να είναι ένας ξένος ένας τρίτος. Κάτι πρέπει να υπάρχει, κάτι. Δεν φωτογραφίζω κανέναν.

Και δεν είναι ο μόνος. Υπάρχει και δεύτερο συγγενικό πρόσωπο και συγκεκριμένα η ανιψιά του 68χρονου, που υποπτεύεται πως στη δολοφονία εμπλέκεται κάποιος μέσα από την οικογένεια.

«Αυτή είναι η γνώμη και της εντολέως μου. Θεωρεί ναι ότι υπάρχει πρόσωπο οικογένειας και πρόσωπο εκτός οικογένειας που συνέδραμε σε όλο αυτό ναι», είπε η δικηγόρος ανιψιάς 68χρονου.

Και δεύτερο ‘πακιστανικό’ τηλέφωνο;

Όταν «μιλήσουν» τα κινητά θα αποδειχθεί αν υπάρχει ηθικός αυτουργός και πιθανότατα και οργανωτής.

Οι Αρχές πάντως εξετάζουν ως πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρχει και δεύτερο ‘πακιστανικό’ τηλέφωνο εκτός από εκείνο του 22χρονου.

Και ο φερόμενος «εκτελεστής» μιλά για εμπλοκή επιπλέον προσώπου

Πάντως ο φερόμενος ως εκτελεστής που εξακολουθεί να λέει πως δεν πυροβόλησε, μιλά ανοιχτά για τρίτο πρόσωπο.

Υποστηρίζει πως τον έμπλεξαν και πως δεν καταλαβαίνει γιατί ο ανιψιός τον αναγνώρισε ως τον δράστη της επίθεσης.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η στιχομυθία που είχαν οι δύο νεαροί λίγες ημέρες μετά το φονικό. Συγκεκριμένα, στις 7 Οκτωβρίου, οι 22χρονοι σε συνάντηση που είχαν σε καφετέρια της Αθήνας φέρεται να είπαν:

-Φερόμενος εκτελεστής: Δείχνουν το μηχανάκι κι εμένα στα κανάλια. Θα μας βρουν. Πάμε στην αστυνομία να πεις τι έχει γίνει.

-Φερόμενος συνεργός: Μπαίνοντας στο κάμπινγκ, έναν από αυτούς που ήταν εκεί, τον αναγνώρισα, τον ξέρω. Θα το φτιάξουμε, μην ανησυχείς.

-Φερόμενος εκτελεστής: Πώς θα το φτιάξουμε;

-Φερόμενος συνεργός: Ξέρω τον έναν από μέσα.

-Φερόμενος εκτελεστής: Πού με έχεις μπλέξει;

-Φερόμενος συνεργός»: Ηρέμησε, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για τίποτα. Τα άτομα τα ξέρω και θα τα φτιάξω όλα.

Πάντως έξι μέρες μετά, ο ένας από τους δύο, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ για να πει πως αυτός είχε μόνο τον ρόλο του συνεργού.

Κάλεσαν το «100» 25 λεπτά αργότερα

Αίσθηση πάντως προκαλεί και η χθεσινή αποκάλυψη του Live News πως η πρώτη κλήση στο «100» την μοιραία εκείνη νύχτα έγινε 25 λεπτά μετά το φονικό.

Εξίσου περίεργο και το γεγονός πως οι δύο πρώτες κλήσεις στην αστυνομία έγιναν από τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου και από έναν γείτονα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με την άρση απορρήτου να είναι το «κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Νέα ερωτήματα

﻿</p><p>

Σύμφωνα με την περιγραφή του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας την ώρα της δολοφονικής επίθεσης, έχει πει ότι ο θείος του καθόταν στο γραφείο όταν δέχθηκε τον πυροβολισμό. Ωστόσο μπροστά από το γραφείο υπάρχει ένα plexi glass.

Με βάση αυτή την περιγραφή, το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς γίνεται το plexi glass να είναι άθικτο.

Σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να σημειωθεί είναι πως η ιατροδικαστική που έγινε στον 68χρονο κάνει λόγο για ευθεία βολή των πυροβολισμών, που δέχθηκε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ.

Στα χέρια της ανακρίτριας ο φάκελος με τις άρσεις των κινητών

﻿</p><p>

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, φαίνεται ότι σήμερα έχει ζητήσει η ανακρίτρια και έχει λάβει ήδη στο γραφείο της ένα φάκελο, που αφορά τη άρση των κινητών τηλεφώνων.

Παράλληλα, όπως αποκαλύπτει το Live News, σήμερα στα χέρια του Ανθρωποκτονιών έφθασε ένα νέο στοιχείο. Πρόκειται για ένα φάκελο από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου κι αφορά επικοινωνίες λίγες μέρες πριν την διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Οι Αρχές φαίνεται επίσης να έχουν καταλήξει ότι ο περίστροφο με το οποίο έγινε το διπλό φονικό, μάλλον δεν θα βρεθεί, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκούτερ με το οποίο γύρισε στην Αθήνα ο φερόμενος εκτελεστής και το οποίο οι Αρχές εκτιμούν ότι το έδωσε στους δύο συλληφθέντες άτομο, το οποίο γνώριζαν και οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι.