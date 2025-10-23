Φέτος, οι συνταξιούχοι θα δουν τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 στους λογαριασμούς τους νωρίτερα από ό,τι συνήθως, λόγω της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου. Για πρώτη φορά, κύριες και επικουρικές θα καταβληθούν ταυτόχρονα, απλοποιώντας τη διαδικασία και διευκολύνοντας τους δικαιούχους.
Οι ημερομηνίες πληρωμής διαφέρουν ανά ταμείο και ανάλογα με το αν ο συνταξιούχος ήταν μισθωτός ή μη μισθωτός. Οι περισσότεροι θα δουν τα χρήματά τους στους λογαριασμούς τους στις 27 ή στις 29 Οκτωβρίου 2025, αρκετές μέρες νωρίτερα από ό,τι συνηθιζόταν.
Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Νοεμβρίου 2025 είναι οι εξής:
- Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)
Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Νοεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
- Συντάξεις ΙΚΑ
Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
- Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
- Συντάξεις ΝΑΤ
Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
- Συντάξεις Δημοσίου
Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
- Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλουν τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 όπως το Δημόσιο.
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο.
- Πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημερομηνία