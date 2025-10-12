Από τον ΕΦΚΑ ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Νοεμβρίου, οι οποίες ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Ειδικότερα:
- Δευτέρα 27 Οκτωβρίου: θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως Ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον Ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ – ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί και μη μισθωτοί από 1-1-2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
- Τετάρτη 29 Οκτωβρίου: θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ – ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.