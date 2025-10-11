Οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Νοέμβριο θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Συγκεκριμένα:

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ καθώς και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα και των μη μισθωτών.

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου θα πληρωθούν οι συντάξεις των ΙΚΑ, Δημοσίου, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι επικουρικές του Δημοσίου.

Συντάξεις Νοεμβρίου