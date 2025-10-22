Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, «χώρισαν» οι δρόμοι της ΚΑΕ Άρης και του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς, με τους «κίτρινους» να ανακοινώνουν τη λύση της συνεργασίας τους με τον άλλοτε βοηθό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν.

Αφορμή του «διαζυγίου» αυτού, αποτέλεσε η εικόνα της ομάδας στον αγώνα εναντίον της Μανρέσα, που ο Άρης γνώρισε την τέταρτη συνεχόμενη ήττα του στη σεζόν. Με τον κόσμο να αποδοκιμάζει την ομάδα, η διοίκηση προχώρησε στη λύση της συνεργασίας με τον Κάραϊτσιτς, ενώ πλέον θα ψάξει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του.

Με τον Σέρβο τεχνικό, οι «κίτρινοι» σε επτά επίσημους αγώνες (Ελλάδα και EuroCup) μετρούσαν δύο νίκες και πέντε ήττες, ενώ στην Stoiximan GBL είχαν τρεις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Bogdan Karaicic.

Η διοίκηση της ΚΑΕ και ο General Manager, Νίκος Ζήσης, είχαν τετ α τετ με τον Σέρβο κόουτς, στον οποίο μετέφεραν την απόφαση για τη λύση της συνεργασίας.

Ευχαριστούμε τον Bogdan Karaicic για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του».