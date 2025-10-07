Η ΚΑΕ Άρης βρίσκεται στην ιστορικότερη σεζόν των τελευταίων χρόνων του. Η ομάδα «πέρασε» στα χέρια του επενδυτή Ρίτσαρντ Σιάο, με τον Αμερικανό πολυεκατομμυριούχο να θέλει να επαναφέρει τον «Θεό του Πολέμου», στην κορυφή του ευρωπαϊκού και του εγχώριου μπάσκετ.

Αύριο (08/10) στις 20:00, ο Άρης τίθεται αντιμέτωπος με το Αμβούργο, για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ο Σιάο θα βρεθεί στο πλευρό της ομάδας, αφού βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και θα δώσει για πρώτη φορά το «παρών» στο κατάμεστο «Nick Galis Hall».

Ωστόσο, βρήκε χρόνο να απολαύσει τα αξιοθέατα της πόλης. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός ανέβασε στο Instagram, φωτογραφίες τόσο του Λευκού Πύργου, όσο και του Θερμαϊκού, με τον μουντό ουρανό της Θεσσαλονίκης να προσδίδει μία διαφορετική ομορφιά.

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων», Μπόγκνταν Καραΐτσιτς, δήλωσε: «Αντιμετωπίζουμε μια καλή ομάδα, που τη σεβόμαστε και θα είναι δύσκολη η αναμέτρηση. Έχασε και αυτή κάποια παιχνίδια και έχει, όπως και εμείς, τραυματίες. Δε θα είναι εύκολο το έργο μας».