Ο Άρης δεν κατάφερε να αποφύγει άλλη μια κατάρρευση στο φινάλε, γνωρίζοντας την ήττα από τη Μανρέσα παρά την επιστροφή του από το -11 της πρώτης περιόδου. Οι «κιτρινόμαυροι» δέχθηκαν επιμέρους σκορ 13-2 στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, ενώ είδαν τα βασικά τους όπλα να υστερούν και ουσιαστικά παρέδωσαν το παιχνίδι. Εκτός έμειναν στα τελευταία 7:30′ οι Μπράις Τζόουνς και Μπριν Φορμπς.

Η Μανρέσα κυριάρχησε πλήρως. Σούταρε με υψηλά ποσοστά, ενώ μάζεψε 13 επιθετικά ριμπάουντ και έλεγξε απόλυτα τον ρυθμό. Σε όλο το μήκος του γηπέδου απέδειξε το γιατί είναι από τις πιο δουλεμένες ομάδες του EuroCup.

Ο Άρης ξεκίνησε νωθρά, έμεινε πάνω από πέντε λεπτά χωρίς εύστοχο σουτ, την ώρα που οι Ισπανοί είχαν 5/8 τρίποντα και έξι ανανεωμένες επιθέσεις. Ο Πλάμερ ήταν ασταμάτητος με 3/3 τρίποντα, οδηγώντας τη Μανρέσα στο 18-27 της πρώτης περιόδου.

Με τον Ρόνι Χάρελ (12 π.) να δίνει ενέργεια και τον Μήτρου-Λονγκ να βρίσκει ρυθμό, ο Άρης πέρασε μπροστά (36-34, 15’), όμως η Μανρέσα απάντησε γρήγορα. Ο Κάραϊτσιτς δοκίμασε τριπλό σχήμα ψηλών (Γκιουζέλης, Φόρεστερ, Ίνοκ). Το «πείραμα» αρχικά δούλεψε, αλλά χωρίς διάρκεια, με αποτέλεσμα το 43-44 του ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο, οι Ισπανοί εκμεταλλεύτηκαν τα ριμπάουντ και την αδυναμία του Άρη στην άμυνα, και μπόρεσαν έτσι να διατηρήσουν το προβάδισμα (64-66).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ήρθε η οριστική κατάρρευση. Η Μανρέσα τιμώρησε κάθε λάθος, έτρεξε σερί 13-2 (66-79, 34’) και «καθάρισε» το ματς. Ο Άρης προσπάθησε με Μποχωρίδη και Μήτρου-Λονγκ να επιστρέψει (77-83, 38’), όμως το κρίσιμο τρίποντο του δεύτερου δεν βρήκε στόχο και ο Ομπασοχάν «σφράγισε» τη νίκη για τους φιλοξενούμενους.

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 43-44, 64-66, 79-86