Η πιο σημαντική… μεταγραφή του Ρίτσαρντ Σιάο, του νέου ιδιοκτήτη του ιστορικού Αρη, έγινε χθες. Οχι δεν ήταν κάποιος κορυφαίος έλληνας παίκτης, ούτε κανένας σούπερ σταρ από το ΝΒΑ, όπως ο φίλος του κινέζου επιχειρηματία Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ηταν κάτι πολύ πιο κομβικό – και ας μην πρόκειται για κάποια «καλαθομηχανή» ή έναν μετρ των ασίστ και γίγαντα των ριμπάουντ.

Ο ισχυρός άνδρας των Κίτρινων, πιστός στις δεσμεύσεις του, έκανε πράξη μια από τις πρώτες υποσχέσεις του («Μέχρι τέλος του χρόνου θέλω να έχουμε εξοφλήσει όλα τα χρέη του συλλόγου» είχε πει) και έτσι η ΚΑΕ Αρης εξόφλησε ολοσχερώς το χρέος της προς το ελληνικό Δημόσιο. Ενα ποσό κάθε άλλο παρά αμελητέο και αξίζει να αναφερθεί ότι το συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί για ρυθμίσεις και πληρωμές από το καλοκαίρι ξεπερνά συνολικά τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ουσιαστικά έχουν ήδη φύγει από τα πόδια του πάλαι ποτέ αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ σημαντικά βαρίδια και δεν σταματάει εδώ η υπόθεση, καθώς συνεχίζεται με συνέπεια η πορεία οικονομικής εξυγίανσης του συλλόγου.

Την ίδια στιγμή, η ΚΑΕ προχώρησε και στην αποπληρωμή της δεύτερης δόσης προς τον Αχιλλέα Ρουσιαμάνη, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει συναφθεί με τον πρώην διοικητικό παράγοντα. Πλέον, απομένει η τακτοποίηση ενός ποσού κοντά στις 300.000 ευρώ προς τον Ερασιτέχνη Αρη, το οποίο – σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν στην έκτακτη γενική συνέλευση του περασμένου Ιουλίου – θα καταβληθεί σε δόσεις.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρνει τον Αρη ακόμη πιο κοντά στον πολυπόθητο στόχο της πλήρους απαλλαγής από τα χρέη και δημιουργεί τις βάσεις για ένα οικονομικά σταθερό και βιώσιμο μέλλον.

Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ, που και αυτός έχει μαζέψει σε μεγάλο βαθμό τα χρέη με τη διοίκηση του Θανάση Χατζόπουλου, βρίσκεται σε μια αύρα με την πιθανή έλευση του Αριστοτέλη Μυστακίδη που θέλει να αναλάβει την ΚΑΕ. Η ατμόσφαιρα στην Πυλαία στο παιχνίδι με τον Ηρακλή ήταν εκπληκτική και ήδη έγιναν και αρκετές αλλαγές – προς το καλύτερο – στο γήπεδο.

Οπως «στολίδι» έχει γίνει και το Ιβανώφειο, με τον Ηρακλή να έχει επιστρέψει για να μείνει και με φιλοδοξίες για μια καλή πορεία επίσης με μια σταθερή διοίκηση ανθρώπων με όραμα να αναγεννήσουν τον ιστορικό σύλλογο.

Στη Θεσσαλονίκη ο Βαρδάρης φυσάει ευνοϊκά και όλοι δικαιούνται να ονειρεύονται.