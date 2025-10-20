Το MG ZS Max Hybrid+ είναι το νέο όπλο με το οποίο η κινεζική εταιρεία. Αποδίδει 197 ίππους και συνδυάζει τις επιδόσεις (0-100 χλμ./ώρα σε 8,7 δλ.) με την αποδοτικότητα, έχοντας μέση κατανάλωση 5 λτ./100 χλμ. και δυνατότητα να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά, χάρη στη μεγάλη για αυτοφορτιζόμενο μοντέλο μπαταρία 1,83 kWh. Είναι επίσης «καθαρό», με εκπομπές CO2 μόλις 113 γρ./χλμ., αλλά και άνετο, με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Προσφέρει άπλετους χώρους, που συνδυάζει με πλούσια τεχνολογία, όπως αυτή υπογραμμίζεται από την οθόνη αφής 12,3 ιντσών του συστήματος πολυμέσων, αλλά και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων με οθόνη 7 ιντσών. Προσφέρεται σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις: Excite, Exclusive και Luxury.

Το πρωτότυπο MG EXE181, που έκανε το ντεμπούτο του στους παγκόσμιους εορτασμούς για τα 100 χρόνια της MG στο Goodwood Festival of Speed το 2024, βραβεύτηκε με το διεθνούς κύρους iF Design Award 2025, στην κατηγορία Concept Vehicle.

Το σύγχρονο EXE181 φέρει προηγμένα υλικά και τεχνολογίες, κινούμενο πλέον με ηλεκτρική ενέργεια αντί για υγρά καύσιμα, διατηρώντας παράλληλα εμβληματικά σχεδιαστικά στοιχεία του προγόνου του.

Το μονοθέσιο πρωτότυπο, δεν είναι απλώς ένα στυλιστικό πείραμα, αλλά μία άρτια μελετημένη σε κάθε της πτυχή πρόταση που συνδυάζει καινοτομία, αποδοτικότητα και αεροδυναμική υπεροχή.

To MG EXE181 είναι η ενσάρκωση του οράματος του Διευθυντή Προηγμένου Σχεδιασμού της SAIC Design Advanced London, Carl Gotham και αποτελεί ένα φόρο τιμής στο ιστορικό EX181 – το εμβληματικό “Roaring Raindrop MG” – όπως είναι το “χαϊδευτικό” του μοντέλου που έσπασε ρεκόρ ταχύτητας στα τέλη της δεκαετίας του 1950 στις αλυκές του Bonneville, με οδηγούς όπως ο Sir Stirling Moss (246 μίλια/ώρα το 1957) και ο Phil Hill (257 μίλια/ώρα το 1959).

Ήταν μια μοναδική ευκαιρία για την MG να εξερευνήσει το μέλλον, εμπνευσμένη από το παρελθόν”, δήλωσε ο κος Δημήτρης Καββούρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Συγγελίδη και Managing Director της MG στην Ελλάδα, για να συνεχίσει: “Γιορτάζοντας την τολμηρή και καινοτόμο κληρονομιά της MG, δημιουργήθηκε ένα αμιγώς ηλεκτρικό πρωτότυπο, σχεδιασμένο για να ξεπεράσει κάθε όριο και να προκαλέσει τον ενθουσιασμό. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν αεροδυναμικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, διατηρώντας την αγωνιστική φιλοσοφία ενός μονοθέσιου”.