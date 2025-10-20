Η Kia σχεδιάζει να εισάγει ένα νέο ηλεκτρικό όχημα, με την κωδική ονομασία CB, που θα συμπληρώσει τη γκάμα της. Ετσι, ενώ πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες μειώνουν την παραγωγή τους, η Kia διπλασιάζει τις επενδύσεις σε ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες και άλλες τεχνολογίες EV.

Σήμερα, η Kia έχει στα σκαριά ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο, και δεν είναι το EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 ή το EV9. Το νέο «μυστικό» νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της με την κωδική ονομασία CB, θα μπει στην παραγωγή στο εργοστάσιο στη Νότια Κορέα έως το 2030.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσης τα σχέδια για την έναρξη της κατασκευής του δεύτερου ηλεκτρικού βαν της, του PV7, στο ειδικό εργοστάσιο Hwaseong EVO, ξεκινώντας το 2027. Η Kia παράγει επί του παρόντος το μεσαίου μεγέθους βαν PV5 στις εγκαταστάσεις, σηματοδοτώντας το πρώτο μοντέλο της σειράς Platform Beyond Vehicle (PBV).

Το PV7 θα έχει μήκος 5,9 μέτρα, ελαφρώς μεγαλύτερο από το PV5, το οποίο φτάνει τα 4,7 μέτρα (έκδοση με μακρύ μεταξόνιο).