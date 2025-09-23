Την διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους ζήτησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο τούργος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας μάλιστα ότι η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου» έχει δικαιώματα στα δυτικά της νήσου.

Τα ενεργειακά

Ο τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως δεν νοείται εξωτερική πολιτική της Αγκυρας χωρίς διαμοιρασμό των ενεργεικών πόρων από το Αιγαίο και ανατολικότερα, προειδοποιώντας ότι κανένα ενεργειακό πρόγραμμα στην περιοχή δεν πρόκειται να ευοδωθεί αν δεν προβλέπει τη συμμετοχή της Τουρκίας.

Υπονοώντας ξεκάθαρα το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (και Ισραήλ) καθώς και την έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς Chevron που καταργεί στην πράξη το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Το Αιγαίο

Μιλώντας για την Ελλάδα, ο Ερντογάν είπε ότι «θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως βάση ανάπτυξης και ειρήνης. Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση».

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε πως σε τομείς όπως είναι η ενέργεια και το περιβάλλον, η Άγκυρα είναι έτοιμη για διάλογο.

Μάλιστα, σημείωσε, πως αναμένει το ίδιο και από τα άλλα κράτη, παραπέμποντας αναμφίβολα στο πρότζεκτ των ελληνικών θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο, για το οποίο και ο τούρκος ΥΠΕΞ έχει κάνει επανειλημμένες αναφορές για συνεργασία, αμφιβητώντας εμμέσως τη δικαιοδοσία της Ελλάδας στην περιοχή.

Τα χρέωσε στην ελληνοκυπριοακή πλευρά

Όσον αφορά το Κυπριακό, ο Ερντογάν χρέωσε στην ελληνοκυπριακή πλευρά το ότι δεν έχει βρεθεί λύση έως σήμερα ενώ τόνισε πως δεν θα αποδεχτεί ποτέ η τουρκοκυπριακή κοινότητα να είναι μειονότητα. Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα όχι μόνο να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος αλλά και να αναπτύξει οικονομικές σχέσεις μαζί του.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στην Κύπρο είπε ότι «η διεθνής κοινότητα πρέπει τώρα να βάλει τέλος στην άδικη απομόνωση που υφίστανται οι Τουρκοκύπριοι εδώ και μισό αιώνα».

Τόνισε δε ότι στην Κύπρο «υπάρχουν δύο κράτη και δύο λαοί» και ότι «οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν να είναι μειονότητα».

Αναγνώριση ψευδοκράτους

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οποιοδήποτε σχέδιο στην Ανατολική Μεσόγειο που αποκλείει την Τουρκία και την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” είναι καταδικασμένο σε αποτυχία», είπε ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος που κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να αναγνωρίσει την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” και να καθιερώσει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις».

Το Κυπριακό

«Το Κυπριακό ζήτημα δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω του ομοσπονδιακού μοντέλου, το οποίο έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα, αλλά έχει εξαντληθεί λόγω της αδιαλλαξίας της ελληνοκυπριακής πλευράς», είπε ακόμη.

Επίθεση στο Ισραήλ για την Παλαιστίνη

Ο Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ άσκησε δριμεία κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση, λέγοντας ότι έχει «εμμονή με τη Γη της Επαγγελίας και ως εκ τούτου απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια».

«Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το βήμα για να μιλήσουμε εκ μέρους του παλαιστινιακού λαού, του οποίου οι φωνές σιγούν, μαζί με τους δικούς μας πολίτες», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν που ευχαρίστησε όλες τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη.

Αναγνώριση της Παλαιστίνης

Κάλεσε μάλιστα όλα τα κράτη που δεν έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη (περίπου 40 από τα 193 του ΟΗΕ) «να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση».

Είπε ακόμη ότι εδώ και 23 μήνες το Ισραήλ σκοτώνει ένα παιδί κάθε ώρα στη Γάζα, τονίζοντας ότι «δεν είναι αριθμοί, αλλά αθώες ζωές»

«Κάθε μέρα, 2,5 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας που ζουν σε 365 τετραγωνικά χιλιόμετρα εκτοπίζονται, αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή. Αθώα μικρά παιδιά, μόλις 2 ή 3 ετών, χωρίς χέρια ή πόδια, δυστυχώς έχουν γίνει συνηθισμένη εικόνα της Γάζας σήμερα».

«Η ανθρωπότητα δεν έχει δει τέτοια βαρβαρότητα τον τελευταίο αιώνα», τόνισε ακόμη ο τούρκος ηγέτης.