Το τελευταίο λεπτό και τέσσερα δευτερόλεπτα της ομιλίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν μεταδόθηκαν, καθώς υπερέβη τον προβλεπόμενο χρόνο. Το μικρόφωνο έκλεισε ενώ αναφερόταν στο παλαιστινιακό ζήτημα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τουρκικά ΜΜΕ.

Η μεταφράστρια ακούστηκε να λέει: «σας ζητώ συγγνώμη κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να ακούσω τον πρόεδρο. Η φωνή του χάθηκε».

Αρχικά κάποιοι νόμιζαν ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα ωστόσο στη συνέχεια τα τουρκικά ΜΜΕ θεώρησαν ότι έγινε σκόπιμα.

Birleşmiş Milletler’deki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesi yayına gitmedi: ”Başkanın sesini kaybettik”pic.twitter.com/YkMcm1r1hX — Punto360 (@punto360tr) September 23, 2025

Σύμφωνα με την turkiyetoday, η Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκίας εξέδωσε αργότερα μια δήλωση στην οποία διευκρίνιζε ότι η διακοπή του μικροφώνου ήταν αυτόματη και διαδικαστική, και όχι σκόπιμη. Σύμφωνα με τη διεύθυνση, οι κανόνες της διάσκεψης προέβλεπαν πέντε λεπτά για τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και τρία λεπτά για τους άλλους ομιλητές.

Η Διεύθυνση εξήγησε ότι η ομιλία του Ερντογάν υπερέβη το χρονικό όριο επειδή «διακόπτονταν κατά καιρούς από χειροκροτήματα», με αποτέλεσμα το μικρόφωνο να σβήσει αυτόματα στο πέμπτο λεπτό. Η δήλωση σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Ινδονησίας βίωσε παρόμοια αυτόματη διακοπή σύμφωνα με τους ίδιους διαδικαστικούς κανόνες.