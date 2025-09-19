Δεμένο στο λιμάνι της Σμύρνης παρέμεινε και χθες το τουρκικό ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις», ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα μέχρι τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, εκτός απροόπτου, στις 23 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ασχετα από το ποια είναι η στόχευση της Τουρκίας, χθες ο καιρός ήταν πολύ δύσκολος στο Αιγαίο, καθώς έπνεαν άνεμοι που σε πολλά σημεία ξεπερνούσαν τα 6 μποφόρ. Κάτι που θα καθιστούσε πολύ δύσκολο τον απόπλου του τουρκικού σκάφους και αδύνατη την οποιαδήποτε προσπάθεια για πόντιση μηχανημάτων για τις επιστημονικές έρευνες που έχει εξαγγείλει η Αγκυρα πως θέλει να κάνει. Η Αθήνα σε κάθε περίπτωση έστειλε προχθές το μήνυμα αποτροπής με την έκτακτη άσκηση ετοιμότητας που πραγματοποίησε σε όλο το εύρος των ανατολικών συνόρων, από τον Εβρο μέχρι το Καστελλόριζο, με απογείωση πάνω από 50 μαχητικών και μετακινήσεις μονάδων, καταδρομέων και πλοίων και σενάρια που συμπεριελάμβαναν ακόμα και ανακατάληψη βραχονησίδας στο Ανατολικό Αιγαίο. Αυτό έκανε την Τουρκία να θέσει και πάλι θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και τον τουρκικό Τύπο να κάνει αναφορά σε «πανικό» της Ελλάδας λόγω της εξόδου του «Πίρι Ρέις». Παράλληλα, τόσο χθες όσο και προχθές, ελληνικά F-16 έφτασαν έξω από τις ακτές της Κύπρου στο πλαίσιο της πολυεθνικής άσκησης «Ευνομία».

Παρά ταύτα, μετά την άσκηση ετοιμότητας, ήρθε η «άσκηση» ηρεμίας καθώς, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Αμυνας και επιβεβαίωσαν ελληνικές στρατιωτικές πηγές, στο πλαίσιο του Σχεδίου Εφαρμογής των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) Ελλάδας – Τουρκίας για το 2025, ο διοικητής της 1ης Στρατιάς, αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, πραγματοποιεί από χθες επίσκεψη στον διοικητή της 1ης Τουρκικής Στρατιάς στην Κωνσταντινούπολη. Πέρυσι είχε έρθει τούρκος ανώτατος αξιωματικός στη Λάρισα και την προσεχή χρονιά θα είναι πάλι η σειρά των τούρκων ανώτατων αξιωματικών να επισκεφθούν την Ελλάδα.

Με «Παρμενίωνα» στην Κάσο

Παράλληλα οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη ετήσια άσκησή τους. Την άσκηση «Παρμενίων» που θα γίνει σε όλη την επικράτεια από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου. Πρόκειται για άσκηση που διεξάγεται βασισμένη κυρίως στην τρέχουσα ατζέντα, δηλαδή τα σενάρια είναι με βάση τους κινδύνους και τις απειλές που αντιμετωπίζει την κάθε χρονική περίοδο η Ελλάδα. Για τους σκοπούς της άσκησης έχουν δεσμευτεί δύο περιοχές νοτιοανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου στα σημεία από όπου θα περάσει το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο και Ισραήλ. Οι περιοχές είναι δεσμευμένες με ΝΟΤΑΜ για τις 28 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου.

Κοινή άσκηση Τουρκίας με Αίγυπτο

Στο «Πεντάγωνο» πάντως πρόκειται να παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον και τη νέα προσπάθεια της Τουρκίας να πλησιάσει την Αίγυπτο, πραγματοποιώντας ύστερα από 13 χρόνια κοινή αεροναυτική άσκηση με την ονομασία «Θάλασσα της Φιλίας» στην Ανατολική Μεσόγειο από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Η Τουρκία θα στείλει σε αυτή την άσκηση δύο φρεγάτες, δύο πυραυλάκατους, ένα υποβρύχιο και δύο F-16. Σύμφωνα με αιγυπτιακή ΝΟΤΑΜ, έχει δεσμευτεί περιοχή στα ανοιχτά των ακτών της Αλεξάνδρειας.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η είσοδος στη Μεσόγειο από το Γιβραλτάρ, τις επόμενες 36 ώρες, του ενός εκ των δύο πλωτών γεωτρυπάνων που αγόρασε πρόσφατα η Τουρκία. Θα δέσει στις 30 Σεπτεμβρίου απέναντι από την Κύπρο, στη Σελεύκεια, και λόγω αυτού του λιμένα εκτιμάται πως είναι αυτό που θα στείλει η Αγκυρα στη Λιβύη.