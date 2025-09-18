Το βράδυ της Τετάρτης ολοκληρώθηκε η μεσαίας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία διεξήχθη αιφνιδιαστικά, έπειτα από εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Η άσκηση είχε ως βασικό στόχο τη δοκιμή των επιχειρησιακών αντανακλαστικών σε συνθήκες κρίσης και περιλάμβανε σενάριο ανακατάληψης βραχονησίδας – ένα από τα πλέον απαιτητικά επιχειρησιακά σενάρια για τις ελληνικές δυνάμεις.

Η τελική φάση πραγματοποιήθηκε σε νησί που ανήκει στην περιοχή ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).

Παρόντες στην άσκηση ήταν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή της ΑΣΔΕΝ, Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή, καθώς και τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.

Δείτε εδώ φωτογραφίες και βίντεο: