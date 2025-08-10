Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προχώρησε σε δημόσια δήλωση μέσω του κοινωνικού δικτύου Χ, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του στις Ένοπλες Δυνάμεις για τη συμβολή τους σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας. Όπως σημείωσε, «εκτελέσαν με επιτυχία χθες ρίψη 8,5 τόνων τροφίμων εντός της Λωρίδας της Γάζας, σε συνεργασία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας και τις αρμόδιες αρχές της Ιορδανίας».

Η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η επιχείρηση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, συγκεκριμένα των C-130H και C-27J, καθώς και του αντίστοιχου προσωπικού. Επιπλέον, συμμετείχε και προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), διασφαλίζοντας την επιτυχία της αποστολής υπό σύνθετες συνθήκες.

Στη διάρκεια της επιχείρησης υπήρχε «συνεχής παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του ΓΕΕΘΑ», όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ενισχύοντας το αίσθημα ασφαλείας και συντονισμού σε όλα τα στάδια.

Το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δίνουν το παρών σε κάθε προσπάθεια να αμβλυνθεί ο ανθρώπινος πόνος», μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπισμού από την πλευρά της Ελλάδας προς τους δοκιμαζόμενους αμάχους της Γάζας.