Στο παλαιστινιακό ζήτημα αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, από το οποίο ευχαρίστηκε όλες τις χώρες που αποφάσισαν να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης «για να τιμήσουν τη φωνή της δικαιοσύνης και της συνείδησης».

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε πως «ελπίζω ότι αυτό το βήμα, μαζί με τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν την επόμενη περίοδο, θα επιταχύνει την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών. Στην περιοχή μας, μια άνευ προηγουμένου καταστροφή εξελίσσεται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια υπό τις σφοδρές και απάνθρωπες επιθέσεις της ισραηλινής κυβέρνησης. Η σφαγή και η βία στη Γάζα συνεχίζονται με όλη τους την ένταση». Σημείωσε πως «κανείς με συνείδηση ​​δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτό που συμβαίνει και ακόμη περισσότερο, δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλός μπροστά σε μια τέτοια γενοκτονία».

Ο Ερντογάν κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου, ότι θέλει «να καταστήσει αδύνατη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους και να αναγκάσει τον παλαιστινιακό λαό να μεταναστεύσει όσο το δυνατόν περισσότερο». «Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, μια ομάδα χωρών, μεταξύ των οποίων και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αποφάσισαν να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό και ιστορικό», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.