Για τις 21:00, ώρα Ελλάδος, είναι προγραμματισμένη η κρίσιμη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ.

Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» το ραντεβού στη Νέα Υόρκη έκλεισε στον απόηχο της προσώρας συγκρατημένης έντασης για το τουρκικό ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο, αλλά με τα πεδία που προκαλούν σοβαρές τριβές ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι περισσότερα από εκείνα που μπορούν να τις φέρουν κοντά: η Αγκυρα έχει αντιδράσει στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, στα Θαλάσσια Πάρκα, στο πρότζεκτ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, στις «προειδοποιήσεις» της Ελλάδας ως προς την προσπάθεια της Τουρκίας να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE ενώ διατηρεί την απειλή πολέμου – κι ενώ ήδη μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης (όπως η Ιταλία) κρατούν ψηλά το επίπεδο συνεργασίας τους με την Τουρκία στα εξοπλιστικά.

«Μένει να φανεί με ποιες διατυπώσεις ο Μητσοτάκης θα βάλει στο τραπέζι τόσο τα ζητήματα των διασυνδέσεων όσο και εκείνο της άρσης του casus belli σε μια φάση που το παιχνίδι έχει μπει και στο γήπεδο της Λιβύης, αφενός με την Τουρκία να πιέζει για την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου από τη Βουλή της Ανατολικής Λιβύης, αφετέρου με την Ελλάδα να μπαίνει στις πρώτες τεχνικές συζητήσεις (από τις δύο πλευρές για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. “Ο δρόμος προς την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα περνάει μέσα από συμφωνίες γνήσια γειτονικών χωρών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, και όχι από αυθαίρετα και ανυπόστατα μνημόνια” ανέφερε ο Μητσοτάκης στη διαδικτυακή ανασκόπηση έργου και έκανε λόγο για “σαφή αναγνώριση εκ μέρους των ΗΠΑ” της ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μητσοτάκης και Ερντογάν θα συνυπάρξουν στη δεξίωση του Τραμπ προς τιμήν των ηγετών, ενώ την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη» καταλήγει το ρεπορτάζ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: