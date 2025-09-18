«Κλείδωσε» το τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Οι δύο πλευρές ήταν στην τελική φάση της συνεννόησης και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταλήξει για την προσεχή Τρίτη.

Το μεσημέρι της 23ης Σεπτεμβρίου (βράδυ Ελλάδας) θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα το ελληνοτουρκικό ραντεβού στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ.

Από χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στον ΑΝΤ1 μίλησε για την αμοιβαία διάθεση των δύο πλευρών, ενώ ο Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν θα συζητήσει ποτέ ούτε θέματα κυριαρχίας ούτε γκρίζων ζωνών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά ο πρωθυπουργός, θέλησε να περάσει «μήνυμα ηρεμίας» στους πολίτες και εξέφρασε την πρόθεση και τη δική του και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για συνάντηση.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε γκρίζων ζωνών, ούτε κυριαρχίας» επανέλαβε, σημειώνοντας ότι όσο αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο δυσκολότερη καθίσταται η προσφυγή στη Χάγη για οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της χθεσινής του συνέντευξης.

Στην όγδοη κατά σειρά συνάντηση των δύο ηγετών θα παρευρίσκονται κατά πληροφορίες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Μίλτων Νικολαϊδης – με τους ομολόγους τους της Τουρκιας, Χακάν Φιντάν και Τσαγατάι Κιλίτς, αντίστοιχα.