Σύντομη συνάντηση στη Νέα Υόρκη θα έχουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μεταξύ 22 και 26 Σεπτεμβρίου, με πιθανότερη ημερομηνία την επόμενη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, όπως είπε η πολιτική συντάκτρια Χριστίνα Κοραή στο MEGA.

Στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα παρίστανται οι υπουργοί και οι υφυπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στόχος της συνάντηση είναι να χαμηλώσουν οι τόνοι, μετά την ένταση που προκάλεσε η προαναγγελία της γείτονος για έρευνες του ωκεανογραφικού Piri Reis στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και την απάντηση της Αθήνας με την μεγάλη στρατιωτική άσκηση από τον Έβρο έως το νότιο Αιγαίο, που στέλνει σαφές μήνυμα στην Άγκυρα.

Ωστόσο, η Τουρκία προχώρησε σήμερα στην έκδοση νέας NAVTEX από τον σταθμό της Σμύρνης, επαναφέροντας τις αναθεωρητικές αξιώσεις της σχετικά με τη Συνθήκη της Λωζάνης και το καθεστώς αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Ειδικότερα, το τουρκικό κείμενο επιμένει πως οι «Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο» υπάγονται σε καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης, επικαλούμενο τις αποφάσεις της Διάσκεψης του Λονδίνου του 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης (1923) καθώς και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού (1947). Σύμφωνα πάντα με την τουρκική NAVTEX, «δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών».