Σε νέο κλείσιμο του ματιού σε ψηφοφόρους του ενδιάμεσου χώρου ΝΔ και ΠΑΣΟΚ προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφ’ όλης της ύλης παρέμβαση (στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου) ύστερα από τη ΔΕΘ, αλλά και μία μέρα μετά τη «μεταγραφή» του Ανδρέα Λοβέρδου και λιγότερο από 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Δεν ήταν μόνο οι χαρακτηρισμοί «ανοιχτό, φιλελεύθερο» που προσέδωσε στο κόμμα του, ούτε μόνο οι ελάχιστες αναφορές του στο δεξιό φάσμα – για την ακρίβεια, επεσήμανε απλώς ότι και το 2023 η ΝΔ είχε στα δεξιότερά της έναν χώρο άνω του 15%, «απλά μπορεί να έχει αλλάξει η κατανομή». Ηταν κυρίως οι δύο αποστροφές του για το ΠΑΣΟΚ: μίλησε αφενός για τον «σημαντικότερο» αντίπαλό του, αφετέρου για το κόμμα στο οποίο θέλει να ρίχνει γέφυρες «συνεννόησης».

Το σινιάλο συναινετικής διάθεσης, όπως θέλει να το παρουσιάζει, δεν βρήκε ανταπόκριση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της επέμειναν στο αίτημα για εκλογές: «Οσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση, κάνουν ζημιά» έλεγαν. Σε άλλο τόνο που επιβεβαιώνει τη διαφορετική αντιμετώπιση του Αλέξη Τσίπρα, ο Μητσοτάκης σχολίασε για τον πρώην ομόλογό του ότι «είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ» και – για την προοπτική δημιουργίας κόμματος – ότι «μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα».

«Οχι γενοκτονία…»

Στη Γάζα, όπως επανέλαβε, «συντελείται μία μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή», αλλά, ερωτηθείς ευθέως εάν πρόκειται για γενοκτονία, απάντησε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε αυτό τον όρο: «Είναι πολύ βαρύς όρος. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν όμηροι και ότι το Ισραήλ παρά τα προβλήματά του είναι μία δημοκρατία που αντέδρασε σε μια αδιανόητης βιαιότητας επίθεση». Αν και επεσήμανε ότι το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει ότι «κινδυνεύει να απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους και φίλους – η Ελλάδα ανήκει σε αυτή την κατηγορία» εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις κυρώσεις της ΕΕ – θέμα για το οποίο θα υπάρξει τοποθέτηση επί της τελικής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η συνάντηση με Ερντογάν

Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, θέλησε να περάσει «μήνυμα ηρεμίας» στους πολίτες και εξέφρασε την πρόθεση και τη δική του και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για συνάντηση. Κατά πληροφορίες, ο Μητσοτάκης αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας και κρίνεται ως στενό το χρονικό περιθώριο για ελληνοτουρκικό ραντεβού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ – «παράθυρο» αναζητείται προσώρας στις 23-24 Σεπτεμβρίου. «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε γκρίζων ζωνών, ούτε κυριαρχίας» επανέλαβε, σημειώνοντας ότι όσο αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο δυσκολότερη καθίσταται η προσφυγή στη Χάγη για οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

«Μας χρεώνεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μητσοτάκης για πρώτη φορά μίλησε για «υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς», που «θα μπει και αυτή στο ζύγι της κρίσης των πολιτών». Η πολιτική πίεση που δέχεται αποτυπώνεται στην παραδοχή ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρα μας χρεώνεται, δεν μας πιστώνεται». Πάντως κάλυψε τους πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη ότι «δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες» και απέδωσε στην «τοξικότητα» της αντιπολίτευσης τα «παντελώς ανυπόστατα» ότι το Μαξίμου «γνώριζε πράγματα». Οπως αναμενόταν, επανέλαβε ότι κάλπες θα στηθούν το 2027 με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο και ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις «είναι καλύτερες» (απ’ ό,τι οι συνεργασίες). Με το βλέμμα στο εσωτερικό, ήταν ενδεικτικές οι αναφορές του σε «πολιτική κουζίνα» που «δεν ακουμπά» την κοινωνία και σε «επιστημονική φαντασία» για το σενάριο η ΝΔ να είναι πρώτη χωρίς αυτοδυναμία και αναλάβει πρωθυπουργός τρίτο πρόσωπο: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και πρωθυπουργό».

Νέα μέτρα για Airbnb

Στα της οικονομίας και αφού προανήγγειλε νέους περιορισμούς στο Airbnb, υπεραμύνθηκε του πακέτου ΔΕΘ, ομολογώντας το μείζον πρόβλημα της συσσωρευμένης ακρίβειας. Ωστόσο χρέωσε στην αντιπολίτευση ότι «πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες» – ειδικότερα απάντησε στον «πατριωτικό φόρο» του Τσίπρα με το λακωνικό «προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές».