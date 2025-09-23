Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προτίθεται να διαπραγματευτεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη διάρκεια της επικείμενης συνάντησής του με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε σχετικά με τις προσδοκίες του για την έγκριση της πώλησης των F-35 με αφορμή την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ την Πέμπτη.

Ο Ερντογάν επισήμανε ότι «στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα», τονίζοντας ότι η Τουρκία αναμένει από τις ΗΠΑ να εκπληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες όχι μόνο στο θέμα των F-35, αλλά και αναφορικά με τα F-16, καθώς και την παραγωγή και συντήρησή τους.