Λίγο πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη και τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, στη συνάντηση που θα έχει στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Τουρκίας ανακοίνωσε πως στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα τεθούν θέματα που αφορούν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ στην ατζέντα βρίσκεται και η κρίση στη Γάζα.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η στενή διαβούλευση και ο συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών είναι κρίσιμης σημασίας, σημειώνοντας πως «έχουμε ήδη εκφράσει την υποστήριξή μας στο όραμα για την παγκόσμια ειρήνη του κ. Τραμπ».

Κεντρικά ζητήματα στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο αποτελούν οι εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία. Η τουρκική πλευρά θέτει ως προτεραιότητα την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στον συριακό στρατό. Παράλληλα, ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι στόχος της Τουρκίας είναι η διπλωματική επίλυση των προβλημάτων και η επικράτηση της ηρεμίας και της ειρήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ συνοδεύεται από αίτημα για την αγορά 250 αεροσκαφών Boeing για την Turkish Airlines. Επιπλέον, βασικό ζήτημα για την Άγκυρα παραμένει η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, για το οποίο απαιτείται η έγκριση του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται επίσης το πρόγραμμα για τα μαχητικά F-16.

Κριτική στον ΟΗΕ για την αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων

Ο Τούρκος πρόεδρος άσκησε δριμεία κριτική στη λειτουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επισημαίνοντας ότι η σημερινή δομή του ΟΗΕ, η οποία βασίζεται σε συνθήκες που διαμορφώθηκαν πριν από οκτώ δεκαετίες, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Υποστήριξε πως «ειδικά η επίλυση των ανθρωπιστικών κρίσεων δεν μπορεί να επαφίεται στην ευσπλαχνία των χωρών που έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας» και θύμισε ότι ήδη πριν από δώδεκα χρόνια είχε επισημάνει στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών πως «ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από τους πέντε».

Αναφερόμενος στην επικείμενη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως θα επισημάνει εκ νέου τη στάση της Τουρκίας έναντι των διεθνών εξελίξεων, συμβάλλοντας στην επίλυση των κρίσεων. Τόνισε ότι ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει στην ανθρωπιστική καταστροφή και τις φρικαλεότητες στη Γάζα, καθώς και στις προσπάθειες της Τουρκίας για την εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή και τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης.