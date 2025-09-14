Η σεζόν του 2026 θα ξεκινήσει με τον παραδοσιακό αγώνα του Μόντε Κάρλο (22-25 Ιανουαρίου), με υπερειδική διαδρομή στους δρόμους του Μονακό, και θα ολοκληρωθεί στα μέσα Νοεμβρίου (11-14) στη Σαουδική Αραβία. Σημαντική αλλαγή για το νέο καλαντάρι είναι η μεταφορά του Ράλλυ Ιαπωνίας στον Μάιο.

Η FIA ανακοίνωσε το επίσημο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) για το 2026 που περιλαμβάνει 14 αγώνες σε τέσσερις ηπείρους, συνδυάζοντας χιόνι, χώμα και άσφαλτο.

Το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις θα διεξαχθεί και το 2026 στα τέλη Ιουνίου (25-28), ως ο όγδοος γύρος, διατηρώντας τη θέση που απέκτησε στο φετινό ημερολόγιο, ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στο διεθνές καλαντάρι και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του Ακρόπολις στο WRC.