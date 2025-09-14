Οκτώ γκραν πρι πριν το τέλος ο Οσκαρ Πιάστρι είναι πρωτοπόρος με 324 βαθμούς και τον ακολουθεί ο ομόσταβλος του, ο Λάντο Νόρις, με 293 βαθμούς. Στους κατασκευαστές η McLaren με 617 βαθμούς, έχει αυξήσει τρομακτικά τη διαφορά της από τη δεύτερη ομάδα τη Ferrari, που βρίσκεται πίσω της με διαφορά 337 βαθμών.

Ο θίασος των 20 πιλότων θα μεταφερθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, στην πίστα του Αζερμπαϊτζάν και στο Μπακού. Η πίστα έχει μήκος 6.003 μέτρα και περιλαμβάνει 20 στροφές, συνδυάζοντας πολλά τεχνικά κομμάτια με μεγάλες ευθείες. Πρόκειται για ένα circuit δρόμου, με το πλάτος της πίστας να ποικίλλει, πηγαίνοντας από μόλις επτά μέτρα στη στροφή 8 έως και 10 -12 μέτρα, ώστε να χωρέσει τρία μονοθέσια παράλληλα στην κύρια ευθεία!

Είναι μια πολύ γρήγορη πίστα που δίνει τη δυνατότητα για πολλές εναλλαγές. Να σημειωθεί ότι την υψηλότερη ταχύτητα την έχει πετύχει με μονοθέσιο της Formula 1 σε επίσημη περίοδο, ο Βάλτερι Μπότας όταν έπιασε στο κοντέρ του 378 km/h με τη Williams-Mercedes στις κατατακτήριες δοκιμές το 2016. Από τότε αναζητείται επίδοξος διεκδικητής…

Σαφώς και στο Μπακού σε λίγες ημέρες τα φώτα όλων θα είναι στραμμένα στον Μαξ Φερστάπεν, που μετά την ανέλπιστη νίκη του στη Μόντσα όλοι περιμένουν να κρατήσει τη «πολεμική» γραμμή του με την καλοκουδρισμένη Red Bull, που έφερε σε δύσκολη θέση τη McLaren, η οποία μπορεί να μην κινδυνεύει να χάσει το πρωτάθλημα, όπως δεν μπορεί να ακόμη να αντιληφθεί πως κατάφερε ο Ολλανδός να ανεβάσει ταχύτητα και να θυμίζει τον Φερστάπεν από τα παλιά.