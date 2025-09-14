Η αμφιλεγόμενη ποινή που είχε επιβληθεί στον Κάρλος Σάινθ στο Ολλανδικό Γκραν Πρι για σύγκρουση με τον Λίαμ Λόσον ακυρώθηκε μετά από έφεση της Williams.

Ο Sainz έλαβε ποινή 10 δευτερολέπτων και δύο βαθμούς ποινής στον αγώνα στο Zandvoort στα τέλη Αυγούστου επειδή ήρθε σε επαφή με τον Liam Lawson των Racing Bulls ενώ αγωνιζόταν για τους βαθμούς.

Και οι δύο οδηγοί υπέστησαν κλαταρίσματα και ο Sainz έμεινε άναυδος όταν ενημερώθηκε για την ποινή, χαρακτηρίζοντάς την «απόλυτο αστείο» μετά τον αγώνα, στον οποίο τερμάτισε 13ος.