Το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας της Έμεραλντ Φένελ (Emerald Fennell), «Ανεμοδαρμένα Ύψη» (Wuthering Heights), μόλις κυκλοφόρησε, δίνοντας μια γεύση από μια σύγχρονη και εντονότερα ερωτική προσέγγιση στο αξεπέραστο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ (Emily Brontë).

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τη χολιγουντιανή σταρ Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie) ως Catherine και τον υποψήφιο για BAFTA Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi) ως Heathcliff. Η χημεία ανάμεσά τους αναμένεται να προσδώσει νέα διάσταση στη δυναμική των ηρώων.

Η κλασική ιστορία, η οποία εκδόθηκε πρώτη φορά το 1847, καταγράφει τη θυελλώδη σχέση ανάμεσα στους δύο κεντρικούς χαρακτήρες, γεμάτη πάθος, επιθυμία και εκδίκηση.

Στο καστ συμμετέχουν ακόμα η Χονγκ Τσάου (Hong Chau), ο Μάρτιν Κλούνες (Martin Clunes) και ο ανερχόμενος Όουεν Κούπερ (Owen Cooper) από τη δημοφιλή σειρά «Adolescence».

Η παραγωγή και ο «πόλεμος» των στούντιο

Η νέα δημιουργία της Φένελ τράβηξε το διεθνές ενδιαφέρον όταν, μετά την επιτυχία της ταινίας «Saltburn» στο Amazon Prime – παρά τις διχαστικές κριτικές και τις περιορισμένες εισπράξεις στους κινηματογράφους – προκάλεσε «πόλεμο προσφορών» μεταξύ κολοσσών της ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με τον Guardian, το Netflix κατέθεσε προσφορά ύψους 150 εκατ. δολαρίων, όμως η συμφωνία έκλεισε τελικά με τη Warner Bros. για 80 εκατ. δολάρια. Τόσο η Φένελ όσο και η Ρόμπι επιθυμούσαν την κυκλοφορία της ταινίας στις σκοτεινές αίθουσες, στοιχείο που επηρέασε καθοριστικά την τελική απόφαση.

Αντιδράσεις και προσδοκίες

Τον τελευταίο μήνα, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για αντιφατικές αντιδράσεις κατά τη δοκιμαστική προβολή της ταινίας, ενώ τις τελευταίες ημέρες διαφημιστικές πινακίδες σε μητροπολιτικές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ προαναγγέλλουν την επικείμενη πρεμιέρα.

Η Φένελ υπογράφει το σενάριο και την παραγωγή, μαζί με τη Ρόμπι για λογαριασμό της εταιρείας LuckyChap, σε μία ακόμα καλλιτεχνική τους σύμπραξη.

Η Μάργκοτ Ρόμπι συνεχίζει το σερί μεγάλων επιτυχιών μετά τη «Barbie» και ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο πλευρό του Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell) στη νέα ταινία φαντασίας «A Big Bold Beautiful Journey», ενισχύοντας το προφίλ της στο διεθνές σινεμά.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι, που έγινε γνωστός από την επιτυχημένη σειρά «Euphoria», έχει πρωταγωνιστήσει πρόσφατα στις ταινίες «Priscilla» και «On Swift Horses», ενώ ο επόμενος ρόλος που θα τον φέρει στο προσκήνιο είναι στο πολυαναμενόμενο «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro).

Σε συνέντευξή του στο Deadline, ο Ελόρντι δήλωσε: «Οι ερμηνείες όλων είναι συναρπαστικές. Είναι μια απίστευτη ρομαντική ιστορία. Ένα αληθινό έπος».

Η διαχρονικότητα και οι νέες μεταφορές

Η νέα ταινία έρχεται να προστεθεί στο πλήθος των κινηματογραφικών διασκευών του ιστορικού μυθιστορήματος, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν το φιλμ του Γουίλιαμ Γουάιλερ (William Wyler) του 1939 με τους Λόρενς Ολίβιε (Laurence Olivier) και Μερλ Όμπερον (Merle Oberon), αλλά και η πιο πρόσφατη εκδοχή της Άντρεα Άρνολντ (Andrea Arnold) το 2011.

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει δρομολογηθεί για του Αγίου Βαλεντίνου του 2025, προσκαλώντας το κοινό σε μια νέα, φρέσκια ανάγνωση του εμβληματικού ρομαντικού