Πυκνώνουν οι αντιδράσεις για την επίθεση του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, όπου έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι πέντε δημοσιογράφοι. ΟΗΕ και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητούν την άμεση κατάπαυση πυρός, τονίζοντας ότι δομές υγείας και δημοσιογράφοι δεν μπορεί να στοχοποιούνται.

Το νοσοκομείο Νάσερ είναι μία από τις τελευταίες δομές υγείας που εξακολουθούν να λειτουργούν εν μέρει στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό το νοσοκομειακό σύμπλεγμα κτιρίων έχει τεθεί στο στόχαστρο κατ’ επανάληψη από τον ισραηλινό στρατό αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

Μάλιστα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την φονική επίθεση μη ανεκτή.

مشاهد توثق معاودة الاحتلال قصف مبنى في مستشفى ناصر الطبي مستهدفا رجال الدفاع المدني والصحفيين .. مشهد يوثق جريمة مكتملة الاركان pic.twitter.com/LaMjpHmCnD — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) August 25, 2025

ΠΟΥ: Εκεχειρία τώρα!

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Άντανομ Γκεμπρεγέσους, ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των υγειονομικών εγκαταστάσεων. Σε ανάρτησή του στο Χ, τόνισε:

«Την ώρα που οι άνθρωποι στη #Γάζα λιμοκτονούν, η ήδη περιορισμένη πρόσβαση που έχουν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επιδεινώνεται περαιτέρω από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις. Δεν μπορούμε να το πούμε αρκετά δυνατά: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τις επιθέσεις εναντίον του συστήματος υγείας. Εκεχειρία τώρα!».

.@WHO received reports of two strikes on the Nasser Medical Complex this morning, resulting in the deaths of at least 20 people, including four health workers and five journalists. Fifty others were injured, among them critically ill patients who were already receiving care. The… pic.twitter.com/XzTM4u0pAt — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 25, 2025

ΟΗΕ: Νοσοκομεία και δημοσιογράφοι «δεν πρέπει να είναι στόχοι»

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της υπηρεσίας για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) του ΟΗΕ, Φιλίπ Λαζαρινί, κατήγγειλε τη «σοκαριστική» αδράνεια της διεθνούς κοινότητας απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα.

Αυτό το πλήγμα έκανε «να σωπάσουν οι τελευταίες φωνές που καταγγέλλουν τον σιωπηλό θάνατο των παιδιών θυμάτων του λιμού», έγραψε στο Χ, προσθέτοντας ότι «η αδιαφορία και η αδράνεια είναι σοκαριστικές».

«Οι δημοσιογράφοι δεν αποτελούν στόχο. Τα νοσοκομεία δεν αποτελούν στόχο», αντέδρασε από την πλευρά της η Ραβίνα Σαμντασανί, εκπρόσωπος Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Η δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα θα έπρεπε να σοκάρει τον κόσμο, όχι να τον βυθίσει σε μια εκκωφαντική σιωπή, αλλά να τον κάνει να αντιδράσει», υπογράμμισε.

Βρετανία και Ισπανία

«Συγκλονισμένος» δήλωσε από το περιστατικό και ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, σε ανάρτησή του στο Χ.

«Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Άμαχοι, υγειονομικοί και δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», πρόσθεσε.

Horrified by Israel’s attack on Nasser hospital. Civilians, healthcare workers and journalists must be protected. We need an immediate ceasefire. — David Lammy (@DavidLammy) August 25, 2025

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών στην Ισπανία χαρακτήρισε την επίθεση «κατάφωρη» και «απαράδεκτη» παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου.

«Η ισπανική κυβέρνηση καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων δημοσιογράφων και αθώων πολιτών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Επαναλαμβάνουμε ότι οι ειδικά προστατευόμενες τοποθεσίες δεν μπορούν να στοχοποιηθούν. Πρόκειται για κατάφωρη και απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, η οποία πρέπει να διερευνηθεί».

Μακρόν: Οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι «πρέπει να προστατεύονται»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε επίσης τις επιθέσεις «απαράδεκτες», καθώς υπογραμμίζει ότι οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι «πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση».

«Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα για να καλύπτουν την πραγματικότητα της σύγκρουσης. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να επιστρέψει. Καλούμε το Ισραήλ να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Νεκροί τέσσερις δημοσιογράφοι

Ο εικονολήπτης Χουσάμ αλ Μάσρι, ένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, συνεργαζόταν με το Reuters, ενώ ο φωτοειδησεογράφος Χάτεμ Χαλέντ, επίσης συνεργάτης του πρακτορείου αυτού, επεσήμαναν οι αξιωματούχοι. Από την πλευρά του το Αl Jazeera μετέδωσε ότι ένας από τους δημοσιογράφους του σκοτώθηκε στη Γάζα, τρεις εβδομάδες αφού πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε τέσσερις δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου και δύο ανεξάρτητους. Ο θάνατος του Μοχαμάντ Σαλάμα «επιβεβαιώθηκε», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του al Jazeera.

Ωστόσο, το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας αναφέρει ότι οι τέσσερις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης στο νοσοκομείο Νάσερ:

Χουσάμ αλ-Μασρί – φωτορεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Reuters

– φωτορεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Reuters Μοχάμεντ Σαλάμα – φωτορεπόρτερ του Al Jazeera

– φωτορεπόρτερ του Al Jazeera Μαριάμ Αμπού Ντάκα – δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το The Independent Arabic και το Associated Press

– δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το The Independent Arabic και το Associated Press Μοάζ Αμπού Τάχα – δημοσιογράφος του δικτύου NBC

استـ.”شهاد 4 صحفيين في قصـ.’ف الاحتـ.”لال على مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوب القطاع pic.twitter.com/kvkPuFBUxF — فلسطين بوست (@PalpostN) August 25, 2025

Θλίψη

Το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το αμερικανικό Associated Press εξέφρασαν τον συγκλονισμό και τη θλίψη τους για τον θάνατο συνεργατών τους.

«Μάθαμε με μεγάλη λύπη τον θάνατο του Χόσαμ Αλ Μάσρι και τον τραυματισμό ενός άλλου συνεργάτη μας (…) κατά τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ», δήλωσε εκπρόσωπος του Reuters.

Το Associated Press εξέφρασε από την πλευρά του τον συγκλονισμό και τη θλίψη του για τον θάνατο της Μαριάμ Αμπού Ντακά, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου.

«Οι IDF λυπούνται…»

Σε μια ανακοίνωση, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν: «Οι IDF λυπούνται για τυχόν σωματική βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν θέτουν επί τούτου στο στόχαστρο δημοσιογράφους. Οι IDF ενεργούν έτσι ώστε να περιορίσουν τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα όσο είναι δυνατό ενόσω διατηρούν την ασφάλεια των στρατιωτών των IDF».

Οι επιθέσεις

Η πρώτη επίθεση πραγματοποιήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και στόχευσε το πάνω μέρος του νοσοκομείου Νάσερ, σκοτώνοντας τον φωτορεπόρτερ του Reuters.

“I would like to be clear from the start – the IDF does not intentionally target civilians. Hamas began this war, and created impossible conditions” 🎥WATCH: IDF Spokesperson BG Effie Defrin’s statement on the strike in the area of Nasser Hospital in Khan Younis. pic.twitter.com/kABSCdSMU1 — Israel Defense Forces (@IDF) August 25, 2025

Η δεύτερη επίθεση έγινε όταν διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλος κόσμος είχαν σπεύσει στο σημείο της πρώτης επίθεσης.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι ένας οδηγός ασθενοφόρου σκοτώθηκε και άλλοι επτά διασώστες τραυματίστηκαν. Νεκρός από την επίθεση είναι και ένας γιατρός, ο Μαχαμάντ Μαχμούντ Αλ Χαμπίμπι.