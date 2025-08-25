Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ ενέτεινε τις προειδοποιήσεις του όσον αφορά τα σχέδια για κατάληψη της Πόλης της Γάζας, καλώντας τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχθεί μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός προκειμένου να απελευθερωθούν οι εναπομείναντες όμηροι, σύμφωνα με δηλώσεις του που μετέδωσαν ισραηλινά ΜΜΕ.

“Υπάρχει μια συμφωνία στο τραπέζι, είναι η βελτιωμένη συμφωνία Γουίτκοφ, πρέπει να την αποδεχθούμε”, δήλωσε ο Ζαμίρ σε διοικητές στη διάρκεια επίσκεψης σε ναυτική βάση στη Χάιφα, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13.

Ο αρχηγός του στρατού αναφερόταν σε μία πρόταση που είχε διαπραγματευθεί ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων δέκα ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

“Ο στρατός δημιούργησε τους όρους για μια συμφωνία για τους ομήρους, τώρα είναι στα χέρια του Νετανιάχου”, συνέχισε ο Ζαμίρ.

Ακόμη ο ίδιος επανέλαβε την ανησυχία του ότι η σχεδιαζόμενη κατάληψη της Πόλης της Γάζας θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των 20 εναπομεινάντων ομήρων που πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί, ορισμένοι από τους οποίους πιστεύεται ότι κρατούνται στην πόλη.

Επίσης προειδοποίησε πως μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς μπορεί να δολοφονήσουν τους ομήρους ή “να διαπράξουν αυτοκτονία μαζί τους”.

Στην επίσημη δήλωσή τους για την επίθεση, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ ανέφεραν μόνο πως ο Ζαμίρ είπε ότι ο στρατός δημιούργησε τους όρους για την απελευθέρωση των ομήρων μέσω στρατιωτικής πίεσης.

Όπως του είχε ζητηθεί ο Ζαμίρ συνέταξε τα επιχειρησιακά σχέδια για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, τα οποία έχουν εγκριθεί από την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Άλλοι περίπου 60.000 έφεδροι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο ο αρχηγός του στρατού φέρεται να έχει επικρίνει την απόφαση της κυβέρνησης να καταλάβει την πόλη, όπου ζουν περίπου ένα εκατομμύρια άνθρωποι.

Τέλος η Χαμάς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι συμφώνησε σε μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, η οποία φέρεται να είναι μια τροποποιημένη εκδοχή της πρότασης του Γουίτκοφ.

