Ισραηλινή επίθεση εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων, ανάμεσά τους τρεις δημοσιογράφοι, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

مشاهد توثق معاودة الاحتلال قصف مبنى في مستشفى ناصر الطبي مستهدفا رجال الدفاع المدني والصحفيين .. مشهد يوثق جريمة مكتملة الاركان pic.twitter.com/LaMjpHmCnD — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) August 25, 2025

Νεκροί τέσσερις δημοσιογράφοι

Ο εικονολήπτης Χουσάμ αλ Μάσρι, ένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, συνεργαζόταν με το Reuters, ενώ ο φωτοειδησεογράφος Χάτεμ Χαλέντ, επίσης συνεργάτης του πρακτορείου αυτού, επεσήμαναν οι αξιωματούχοι. Από την πλευρά του το Αl Jazeera μετέδωσε ότι ένας από τους δημοσιογράφους του σκοτώθηκε στη Γάζα, τρεις εβδομάδες αφού πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε τέσσερις δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου και δύο ανεξάρτητους. Ο θάνατος του Μοχαμάντ Σαλάμα «επιβεβαιώθηκε», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του al Jazeera.

Ωστόσο, το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας αναφέρει ότι οι τέσσερις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης στο νοσοκομείο Νάσερ:

Χουσάμ αλ-Μασρί – φωτορεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Reuters

– φωτορεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Reuters Μοχάμεντ Σαλάμα – φωτορεπόρτερ του Al Jazeera

– φωτορεπόρτερ του Al Jazeera Μαριάμ Αμπού Ντάκα – δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το The Independent Arabic και το Associated Press

– δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το The Independent Arabic και το Associated Press Μοάζ Αμπού Τάχα – δημοσιογράφος του δικτύου NBC