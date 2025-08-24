Η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας βαθαίνει καθημερινά, με τον υποσιτισμό να πλήττει ένα στα δέκα παιδιά, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ήδη κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση λιμού, ενώ τα νοσοκομεία καταρρέουν υπό το βάρος των περιστατικών.

Η Μέι, μόλις επτά ετών, είναι τόσο εξασθενημένη που τρέφεται με σύριγγα. Κάθε προσπάθεια κατάποσης της προκαλεί πόνο, ενώ η κατάσταση της έχει οδηγήσει σε επιληπτικές κρίσεις, αποτέλεσμα της δραματικής απώλειας βάρους.

Η Νουρ, λίγων εβδομάδων βρέφος, διακομίστηκε στο νοσοκομείο από τη γιαγιά της. Η μητέρα της, λόγω εξάντλησης και ασιτίας, δεν έχει δύναμη να θηλάσει ούτε να σταθεί στο πλευρό της.

Η Τζένα, οκτώ ετών, χρειάζεται άμεση ιατρική μεταφορά. Η μικρότερη αδελφή της, η ενός έτους Ζούρι, έχασε πρόσφατα τη ζωή της από ασιτία στο ίδιο νοσοκομείο. Η μητέρα τους δηλώνει συγκλονισμένη: «Δεν μπορώ να αντέξω να χάσω και το δεύτερο παιδί μου».

Όπως επισημαίνουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, αν αυτά τα παιδιά είχαν γεννηθεί αλλού και όχι στην Γάζα, θα έπαιζαν, θα γελούσαν, θα πήγαιναν σχολείο. Σήμερα, παλεύουν για την επόμενη ανάσα.