Μετά από 22 μήνες πολέμου, κατά τους οποίους οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν συνοικίες, υποδομές καταστήματα και αρτοποιεία, εμπόδισαν την είσοδο βοήθειας στην πολιορκημένη Λωρίδα και στοχοποίησαν και σκότωσαν απελπισμένους Παλαιστίνιους που αναζητούσαν τρόφιμα, ο Παγκόσμιος παρατηρητής για την πείνα (IPC) ανακοίνωσε ότι η Γάζα βρίσκεται στο χειρότερο επίπεδο λιμού! Για αρκετούς η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας ενώ ενδιαφέρον έχει και η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η IPC καταγράφει λιμό εκτός Αφρικής. Η παγκόσμια ομάδα μάλιστα προβλέπει ότι οι συνθήκες λιμού θα εξαπλωθούν στις κεντρικές και νότιες περιοχές του Ντέιρ ελ-Μπαλάχ και του Χαν Γιουνίς μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

«Πρόκειται για αποτυχία της ανθρωπότητας» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στοχοποιώντας ίσως όσους δεν έχουν παρέμβει για την λήξη της κρίσης. Ο Τομ Φλέτσερ, συντονιστής επισιτιστικής βοήθειας από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, απευθύνει έκκληση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου: «Αφήστε μας να μεταφέρουμε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε μεγάλες ποσότητες και χωρίς εμπόδια. Τερματίστε την εκδίκηση».

Πως ορίζεται ο λιμός και ποια η κατάσταση στη Γάζα

Το Integrated Food Security Phase Classification (I.P.C.) είναι μια ομάδα διεθνών οργανισμών που ο ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση και την κατάταξη των παγκόσμιων κρίσεων πείνας. Οι αναλύσεις του I.P.C. επιτρέπουν σε κυβερνήσεις, διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και ανθρωπιστικές υπηρεσίες να εκδώσουν δηλώσεις περί πείνας. Η διαδικασία ταξινόμησης ενός λιμού είναι περίπλοκη και υπάρχουν πολλά στάδια. Η Γάζα κατατάχθηκε στο επίπεδο πέντε όπου «είναι παραπάνω από εμφανείς η πείνα, ο θάνατος, η ένδεια και ο εξαιρετικά κρίσιμος οξύς υποσιτισμός». Η ομάδα, το I.P.C., για να συμπεράνει ότι υπάρχει λιμός έπρεπε να ελέγξει αν πληρούνταν τουλάχιστον τρεις προϋποθέσεις:

Τουλάχιστον ένα στα πέντε νοικοκυριά να αντιμετωπίζει ακραία έλλειψη τροφής : Η έκθεση ανέφερε ότι τα νοικοκυριά που ανέφεραν «πολύ σοβαρή πείνα» αυξήθηκαν στο 36% στην περιοχή της πόλης της Γάζας τον Ιούλιο. Αύξηση 20% από τον Μάιο.

Τουλάχιστον δύο ενήλικες ή τέσσερα παιδιά ανά 10.000 πεθαίνουν καθημερινά , είτε από άμεση πείνα είτε από συνδυασμό ασθενειών και υποσιτισμού: Το I.P.C. δεν μπόρεσε να καταγράψει πλήρως τους θανάτους λόγω πείνας, καθώς το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και οι υποδομές της περιοχής έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Αλλά η ομάδα είπε ότι είχε αρκετά στοιχεία για να είναι βέβαιη ότι η Διοικητική Περιφέρεια της Γάζας είχε ξεπεράσει το όριο λιμού.

Ένα συγκεκριμένο ποσοστό παιδιών υποσιτίζεται σοβαρά: οι ειδικοί χρησιμοποιούν δύο μεθόδους για τη μέτρηση του υποσιτισμού των παιδιών. Η μία χρησιμοποιεί το ύψος και το βάρος του παιδιού· η άλλη την περίμετρο του πάνω βραχίονα. Τα δεδομένα για τη δεύτερη μέθοδο είναι ευκολότερο να ληφθούν σε περιοχές με σοβαρά κατεστραμμένες υποδομές υγείας, όπως η Γάζα. Για να θεωρείται ότι μια περιοχή βιώνει λιμό, τουλάχιστον το 30% των παιδιών κάτω των 5 ετών πρέπει να θεωρείται ολικά υποσιτισμένο με βάση το ύψος και το βάρος. Χρησιμοποιώντας τη μέτρηση της περιμέτρου του βραχίονα, το I.P.C. είπε ότι το αποδεκτό όριο μειώνεται στο 15%.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ωστόσο κατηγόρησε τους ειδικούς που συνέταξαν την έκθεση ότι μείωσαν το όριο για ένα από τα τρία κριτήρια της πείνας — το ποσοστό των παιδιών με οξύ υποσιτισμό — στο 15% από 30%.

Όπως αναφέρετε επίσης στην έκθεση μισό εκατομμύριο άνθρωποι στη Διοικητική Περιφέρεια της Γάζας, που περιλαμβάνει την πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές, αντιμετωπίζουν λιμό, οξύ υποσιτισμό και θάνατο. Το υπόλοιπο του πληθυσμού της Γάζας, που φτάνει τα δύο εκατομμύρια, επίσης αντιμετωπίζει σοβαρή πείνα, και η πείνα θα μπορούσε να επεκταθεί σε άλλες περιοχές της Γάζας μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Τα αίτια:

η εντεινόμενη σύγκρουση

οι αυστηροί ισραηλινοί περιορισμοί στη βοήθεια

οι συχνές μετακινήσεις πληθυσμού.

Γιατί είναι σημαντική η απόφαση του IPC; Γιατί τώρα και ποια η επόμενη μέρα;

Μη κυβερνητικές οργανώσεις αναφέρουν ότι η ομάδα των οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών απλά ανακοίνωσε αυτό που οι εθελοντές βλέπουν σε καθημερινή βάση εδώ και μήνες. Άλλωστε ήδη από τον Νοέμβριο του 2024, τόσο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και ο πρώην Υπουργός Άμυνας της χώρας Γιοαβ Γκάλαντ, έχουν «στην πλάτη τους» Διεθνές ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι δυο άνδρες, πάντα σύμφωνα με το ΔΠΔ, «εκ προθέσεως και εσκεμμένα στέρησαν από τον άμαχο πληθυσμό αγαθά απόλυτα απαραίτητα για την επιβίωσή του», ιδίως την τροφή, το νερό, φάρμακα, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα τι καινούργιο μας δίνει η συγκεκριμένη επιτροπή;

Η IPC αναγνωρίζεται ως το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιεί η διεθνής κοινότητα και ο ΟΗΕ για να προσδιοριστούν τα επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για το εργαλείο που μπορεί επίσης να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα ώστε να δράσει αρκετά νωρίς για να σταματήσει τον λιμό ή να τερματίσει έναν λιμό μόλις ξεκινήσει.

Για αρκετούς αναλυτές η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης πιθανότατα να συνδέεται με δύο παράγοντες: Από την μια την συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση στην Γάζα και από την άλλη την πρόσφατη ανακοίνωση της επιστράτευσης 60.000 εφέδρων και την έγκριση του σχεδίου εποικισμού με το όνομα Ε1. Η πρόθεση αυτή της έναρξης του σχεδίου εποικισμού φαίνεται να θορύβησε ακόμα περισσότερο τόσο τα κράτη όσο και τις διεθνείς οργανώσεις καθώς το συγκεκριμένο σχέδιο από την μια θα εντείνει ακόμα περισσότερο την άσχημη κατάσταση στη Γάζα αλλά θα βάλει και «ταφόπλακα» στην οποιαδήποτε λύση με την παρέμβαση και άλλων κρατών.

Οι αρχηγοί των κρατών έως τώρα έχουν φανεί «αδύναμοι» μπροστά στις προθέσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού καθώς ο ίδιος εδώ και μήνες αγνοεί τις παρακλήσεις τους για ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Ντόναλτ Τραμπ από την άλλη πλευρά κρατά αποστάσεις παραδεχόμενος την ευθύνη του Ισραήλ στην ελλειπή παροχή βοήθειας στους πολίτες της Γάζας.

Η ανακοίνωση και τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα λοιπόν πιθανότατα: