Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, στοιχεία από απόρρητη βάση δεδομένων της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών αποκαλύπτουν ότι πέντε στους έξι Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα ήταν άμαχοι — ποσοστό εξαιρετικά υψηλό για σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις.

Μέχρι τον Μάιο, δηλαδή 19 μήνες από την έναρξη του πολέμου, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταγράψει 8.900 ονομαστικά αναγνωρισμένους νεκρούς ή πιθανώς νεκρούς μαχητές της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ. Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα που διεξήχθη από τον Guardian, το ισραηλινο-παλαιστινιακό μέσο +972 Magazine και το εβραϊκό Local Call.

Την ίδια περίοδο, οι Υγειονομικές Αρχές της Γάζας ανέφεραν συνολικά 53.000 νεκρούς Παλαιστίνιους από ισραηλινά πλήγματα — αριθμός που περιλαμβάνει τόσο άμαχους όσο και μαχητές. Αν συγκριθεί με τα καταγεγραμμένα ονόματα στη στρατιωτική βάση δεδομένων, προκύπτει ότι μόλις το 17% των νεκρών ήταν μαχητές, ενώ το υπόλοιπο 83% ήταν άμαχοι.

Αναλυτές τονίζουν πως τέτοιο ποσοστό απωλειών αμάχων είναι σπάνιο σε σύγχρονες πολεμικές επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνει η Therése Pettersson από το πρόγραμμα Uppsala Conflict Data (UCDP), που καταγράφει παγκοσμίως τους θανάτους αμάχων σε συγκρούσεις, τέτοια αναλογία εντοπίζεται συνήθως μόνο σε μεμονωμένες σφαγές ή πολιορκίες, και όχι σε ολόκληρη τη διάρκεια ενός πολέμου.

Από το 1989, σύμφωνα με το UCDP, ανάλογα ή μεγαλύτερα ποσοστά αμάχων μεταξύ των θυμάτων έχουν καταγραφεί μόνο στη γενοκτονία της Ρουάντα, στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα και κατά την πολιορκία της Μαριούπολης από τις ρωσικές δυνάμεις το 2022. Η έκθεση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Πολλοί νομικοί, ειδικοί και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων — ανάμεσά τους και Ισραηλινοί ακαδημαϊκοί και οργανώσεις — κατηγορούν το Ισραήλ για γενοκτονία, κάνοντας λόγο για σκόπιμη πρόκληση λιμού και μαζικές δολοφονίες αμάχων.

Παρότι ο ισραηλινός στρατός δεν αρνήθηκε την ύπαρξη της βάσης δεδομένων ούτε τα καταγεγραμμένα στοιχεία για τους θανάτους μελών της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν από τον Guardian. Σε σύντομη δήλωση, ανέφερε ότι τα στοιχεία του άρθρου είναι «λανθασμένα», χωρίς όμως να διευκρινίσει ποια ακριβώς δεδομένα αμφισβητεί. Υποστήριξε επίσης ότι οι αριθμοί δεν αντανακλούν τις πληροφορίες που διαθέτουν τα στρατιωτικά συστήματα του Ισραήλ.

Η βάση δεδομένων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περιλαμβάνει 47.653 Παλαιστίνιους που έχουν καταγραφεί ως ενεργά μέλη των ένοπλων οργανώσεων της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από εσωτερικά έγγραφα που κατασχέθηκαν στη Γάζα, χωρίς να έχουν διασταυρωθεί ανεξάρτητα από τον Guardian.

Πηγές που γνωρίζουν τη βάση δήλωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός την αντιμετωπίζει ως το μόνο αξιόπιστο μέσο για την καταγραφή των θανάτων μαχητών. Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, ο στρατός θεωρεί γενικά αξιόπιστα τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Γάζας — παρά το γεγονός ότι Ισραηλινοί πολιτικοί συχνά τα απορρίπτουν ως προπαγάνδα. Χαρακτηριστικά, ο πρώην επικεφαλής των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών είχε πρόσφατα επικαλεστεί αυτούς τους αριθμούς δημοσίως.