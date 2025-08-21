Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε (21/8) ότι έχει δώσει εντολή για την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Η κίνηση αυτή έρχεται σε απάντηση στη νέα πρόταση για εκεχειρία που κατέθεσαν οι χώρες που διαμεσολαβούν στις συζητήσεις για την κρίση στη Γάζα.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε από το γραφείο του, ο Νετανιάχου τόνισε: «Έδωσα οδηγίες για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ». Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, ενώ εντείνει την πίεση για κατάπαυση του πυρός και για εξεύρεση λύσης στο ανθρωπιστικό αδιέξοδο.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός γνωστοποίησε πως προχωράει στην έγκριση των σχεδίων του στρατού για τη στρατιωτική επέμβαση στην Πόλη της Γάζας. Όπως επεσήμανε, ετοιμάζεται να εγκρίνει πλήρως τα επιχειρησιακά πλάνα για την κατάληψη της περιοχής, επιβεβαιώνοντας τους φόβους για κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη Μέση Ανατολή, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός κορυφώνονται, ενώ η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα επιδεινώνεται.

Σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα – Άρνηση εκκένωσης νοσοκομείων από τη Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας με σκληρούς βομβαρδισμούς που συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η κατάσταση στο έδαφος παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, ενώ απόψε αναμένεται σημαντική συνεδρίαση υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους στενούς του συνεργάτες, με κύριο θέμα τα επιχειρησιακά σχέδια για την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης της Λωρίδας της Γάζας.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, ο ισραηλινός στρατός έχει προχωρήσει στην επιστράτευση έως και 60.000 εφέδρων, ένα σαφές σημάδι της πρόθεσης της κυβέρνησης να υλοποιήσει τα σχέδιά της, παρά το κύμα διεθνούς καταδίκης. Παρ’ όλα αυτά, στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η πλειονότητα των εφέδρων δεν θα συμμετάσχει τελικά σε μάχες, καθώς η στρατηγική για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Η μεγάλη αυτή επιστράτευση, που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, προσφέρει παράθυρο ευκαιρίας για διπλωματική δραστηριοποίηση. Μεσολαβητές προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές γύρω από μια νέα πρόταση για προσωρινή εκεχειρία, την οποία η Χαμάς έχει ήδη αποδεχθεί, ενώ το Ισραήλ δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη απάντηση.

Η πρόταση προβλέπει διήμερη παύση των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση δέκα ζώντων ομήρων και την επιστροφή δεκαοκτώ σορών από τη Χαμάς, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 200 Παλαιστίνιων κρατουμένων που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές στις ισραηλινές φυλακές.

Ωστόσο, η ισραηλινή κυβέρνηση διατηρεί σκληρή στάση, ζητώντας την ταυτόχρονη απελευθέρωση και των πενήντα εναπομεινάντων ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Εκτιμάται ότι περίπου είκοσι εξ αυτών παραμένουν εν ζωή.

Σπάνιες διαμαρτυρίες στη Γάζα εν μέσω πολέμου

Η δραματική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στη Γάζα έχει οδηγήσει κατοίκους στην οργάνωση μιας διαδήλωσης κατά του πολέμου. Εκατοντάδες άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Σώστε τη Γάζα, αρκετά» και «η Γάζα πεθαίνει από τις σφαγές, την πείνα και την καταδυνάστευση», διαδηλώνοντας ειρηνικά αλλά με απόγνωση, υπό την αιγίδα ομάδων της κοινωνίας των πολιτών.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Ταουφίκ Αμπού Τζάραντ: «Με αυτό στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα: τα λόγια τελείωσαν και έφθασε η ώρα για δράση προκειμένου να μπει ένα τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, να σταματήσουμε την γενοκτονία εναντίον του λαού μας και να σταματήσουμε τις σφαγές που διαπράττονται καθημερινά».

Συνεχιζόμενη βία και ανθρώπινες απώλειες

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 70 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινές επιδρομές μέσα στην τελευταία ημέρα, ενώ οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατοικία στη συνοικία Σάμπρα. Ανάμεσά τους αναγνωρίστηκε στέλεχος της οργάνωσης Φάταχ, πρώην μαχητής, μαζί με επτά μέλη της οικογένειάς του. Από ισραηλινής πλευράς, δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η προοπτική κατάληψης της Γάζας

Το σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας εγκρίθηκε πρόσφατα από το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας, παρά τις εκκλήσεις διεθνών συμμάχων του Ισραήλ για επανεξέταση του εγχειρήματος.

Η έναρξη της επιχείρησης ενδέχεται να γίνει άμεσα, με τις αρχές να σχεδιάζουν την έκδοση προειδοποιήσεων για εκκένωση προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας. Ωστόσο, όπως τονίζουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, παραμένει ακόμη ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης εκεχειρίας πριν την τελική επέμβαση.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις εστίες τους, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις στις συνοικίες Σάμπρα και Τούφα. Πολλές οικογένειες κατευθύνονται είτε προς την ακτή είτε προς το κεντρικό και νότιο τμήμα της Γάζας, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο.

Ο 67χρονος πατέρας επτά παιδιών, Ράμπαχ Αμπού Ελίας, περιέγραψε με συγκίνηση το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες: «Είμαστε αντιμέτωποι με μια πολύ δύσκολη κατάσταση, να πεθάνουμε στο σπίτι μας ή να φύγουμε και να πεθάνουμε κάπου αλλού. Όσο αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται, η επιβίωση είναι αβέβαιη».

Προειδοποιήσεις εκκένωσης και αντίδραση του τοπικού πληθυσμού

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού, Αβισάι Αντράε, ανέφερε ότι ο στρατός ξεκίνησε σχετικές τηλεφωνικές προειδοποιήσεις προς ιατρικές και διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο βόρειο τμήμα της Γάζας, ενημερώνοντας ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να προετοιμαστούν για αποχώρηση προς το νότο.

Αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Γάζας επιβεβαίωσε την ύπαρξη τηλεφωνικών κλήσεων προειδοποίησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να γίνει εκκένωση των νοσοκομείων, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο τονίζει: «Απορρίπτουμε κάθε μέτρο που θα αποδυναμώσει ό,τι έχει απομείνει από το σύστημα Υγείας μετά τη συστηματική καταστροφή του από τον ισραηλινό στρατό», ως απάντηση «στην αξίωση των κατοχικών αρχών να μεταφερθούν οι πόροι του συστήματος υγείας του κυβερνείου της Γάζας προς τον νότο».

Ανθρωπιστική κρίση Διαστάσεις τραγωδίας λαμβάνει το φαινόμενο του υποσιτισμού στη Γάζα. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ακόμη δύο άνθρωποι (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) έχασαν τη ζωή τους από πείνα το τελευταίο 24ωρο. Με τους νέους αυτούς θανάτους, ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που πέθαναν από πείνα και υποσιτισμό ανέρχεται πλέον σε 271, εκ των οποίων 112 είναι παιδιά, από το ξέσπασμα του πολέμου.