O ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη ενημέρωσης των νοσοκομείων και των διεθνών οργανώσεων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, καλώντας τους να προετοιμαστούν για εκκένωση προς τον νότο. Η επιχείρηση αυτή προαναγγέλλεται ενόψει μιας ευρείας κλίμακας στρατιωτικής ενέργειας με στόχο τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και των περιχώρων της.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του στρατού, «στο πλαίσιο των προετοιμασιών (…) για την ασφάλεια των πληθυσμών, αξιωματικοί (…) εξέδωσαν αρχικές προειδοποιητικές εντολές πριν από δύο ημέρες (την Τρίτη) προς ιατρικούς φορείς και διεθνείς οργανώσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να προετοιμάσουν την οργανωμένη απομάκρυνση του πληθυσμού προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εντατικές προσπάθειες αναδιοργάνωσης των υγειονομικών υποδομών βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ώστε τα νοσοκομεία του νότιου τμήματος της Γάζας να μπορούν να υποδεχθούν αυξημένο αριθμό ασθενών και τραυματιών. Παράλληλα, επιδιώκεται η αύξηση της ροής ιατρικού εξοπλισμού στην περιοχή.

Σχέδια για πλήρη εκκένωση της πόλης της Γάζας

Οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι διευκρινίζουν πως προειδοποιούν τους σχετικούς φορείς για το ενδεχόμενο εισόδου των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη της Γάζας. Όπως επισημαίνεται, «σε περίπτωση που αποφασιστεί η είσοδος του στρατού, θα υπάρξει πλήρης εκκένωση της Γάζας προς το νότιο τμήμα του θύλακα».

Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, οι οργανώσεις καλούνται να καταρτίσουν σχέδιο μεταφοράς ιατρικού υλικού από τον βορρά στον νότο, ώστε να συνεχιστεί η παροχή φροντίδας σε όλους τους ασθενείς που μετακινούνται. «Αυτό καθιστά αναγκαίο να προετοιμάσετε ένα σχέδιο για να μεταφέρετε το ιατρικό υλικό από τον βορρά στον νότο, προκειμένου να μπορέσετε να παράσχετε φροντίδα σε όλους τους ασθενείς στο νότιο τμήμα και να προετοιμάσετε τα νοσοκομεία να υποδεχθούν τους ασθενείς που έρχονται από τον βορρά», προστίθεται.

Τέλος, οι ισραηλινές αρχές διαβεβαιώνουν ότι θα παρασχεθούν εγκαταστάσεις για τη συνέχιση του έργου των υγειονομικών οργανισμών και των διεθνών φορέων. Όπως σημειώνεται, «θα σας παράσχουμε ένα μέρος για να επιχειρείτε, είτε πρόκειται για ένα νοσοκομείο εκστρατείας είτε για κάθε άλλου είδους νοσοκομείο».

