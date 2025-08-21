Η απελευθέρωση του συνόλου των ομήρων – και όχι σε πρώτη φάση των μισών που έχει προτείνει η Χαμάς (μαχητές της οποίας εξαπέλυσαν χθες σφοδρή επίθεση κατά ισραηλινών στρατιωτών στη Χαν Γιουνίς) – είναι ο όρος που θέτει το Ισραήλ για την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή την απάντηση έδωσε στο Παρίσι στους διαπραγματευτές του Κατάρ ο υπουργός Στρατηγικών Θεμάτων, Ρον Ντέρμερ, σύμφωνα με ρεπόρτερ του ισραηλινού Καναλιού 12.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Νετανιάχου υπονομεύει σχεδόν κάθε προοπτική για ειρήνη, προχωρώντας σε περαιτέρω κατοχή και «σαλαμοποίηση» των παλαιστινιακών εδαφών. Μέσα στο περασμένο 24ωρο, ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατς ενέκρινε το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας, επιστρατεύοντας σε πρώτη φάση 60.000 εφέδρους μέχρι τον Σεπτέμβριο για την επιχείρηση «Αρματα του Γεδεών ΙΙ» – η πρώτη φάση της οποίας ξεκίνησε χθες και σύμφωνα με το ραδιόφωνο του στρατού «θα συνεχιστεί έως το 2026». Οι δε ισραηλινές Αρχές έδωσαν τελική έγκριση στην ανέγερση 3.400 νέων εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, κόβοντάς την στα δύο, αποκόπτοντάς την από την επίσης κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ και δυναμιτίζοντας τη λύση των δύο κρατών, με φόντο το κύμα προαναγγελιών δυτικών κρατών για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο.

«Το παλαιστινιακό κράτος διαγράφεται, όχι με συνθήματα, αλλά με πράξεις», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς, έποικος και ο ίδιος. «Κάθε οικισμός είναι ένα ακόμη καρφί στο φέρετρο αυτής της επικίνδυνης ιδέας», συμπλήρωσε, εν μέσω διεθνούς κατακραυγής – αλλά όχι από τις ΗΠΑ – για τα νέα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου. Η προαναγγελθείσα επιχείρηση κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας (που σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ θα τεθεί σήμερα στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο για οριστική έγκριση) εντείνει τους φόβους για εφιαλτική επιδείνωση της ανθρωπιστικής καταστροφής στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ο πληθυσμός λιμοκτονεί και οι νεκροί έπειτα από 22 μήνες πολέμου ξεπερνούν τους 62.000. Βομβαρδίζοντας χθες τα ανατολικά προάστια της πόλης της Γάζας, με απολογισμό 19 νεκρούς, και διατάσσοντας επείγουσα εκκένωση του προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπαλίγια, στα βόρεια, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αρχίσει προετοιμασίες «μεταφοράς» του άμαχου πληθυσμού στα νότια «για την ασφάλειά του». «Θα εισέλθουμε σε μια νέα φάση μάχης, μια σταδιακή, ακριβή και στοχευμένη επιχείρηση μέσα και γύρω από την πόλη της Γάζας, η οποία επί του παρόντος αποτελεί το κύριο στρατιωτικό και κυβερνητικό προπύργιο της Χαμάς», δήλωσε ανωνύμως ισραηλινός αξιωματούχος.

Το Ισραήλ «σκοτώνει κάθε προοπτική» για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, κατήγγειλε ο ιορδανός ΥΠΕΞ. Το σχέδιο «θα σύρει την περιοχή σε έναν μόνιμο πόλεμο», σχολίασε στο X ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή ρήξη με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, μετά τις κατηγορίες Νετανιάχου ότι «υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό». Οργανώνοντας χθες πορεία στα περίχωρα της Λωρίδας της Γάζας, το ισραηλινό Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων ζήτησε ξανά άμεση συμφωνία για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων και κυβερνητικές εγγυήσεις για την ασφάλειά τους.

Σε άλλο μήκος κύματος, η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε δύο δικαστές και δύο εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, εντείνοντας τις πιέσεις για άρση του εντάλματος σύλληψης εις βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. «Ηρωα πολέμου» τον χαρακτήρισε χθες ο αμερικανός πρόεδρος, που μέσω της πλατφόρμας του Truth Social είχε υποστηρίξει από τη Δευτέρα ότι οι εναπομείναντες όμηροι θα επιστρέψουν μόνο όταν η Χαμάς «καταστραφεί».