Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν συνοικίες της πόλης της Γάζας, όπως η Ζεϊτούν και η Σάμπρα, καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) προχωρούν στα πρώτα στάδια μιας μεγάλης κλίμακας χερσαίας επιχείρησης. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν δημιουργήσει προπύργια στα περίχωρα της πόλης, μετά από ημέρες σφοδρών βομβαρδισμών και πυρών πυροβολικού.

Στόχος η πλήρης κατάληψη της πόλης της Γάζας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως επιταχύνεται το σχέδιο για την κατάληψη «των τελευταίων οχυρών της τρομοκρατίας» στη Γάζα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας περίπου 60.000 έφεδροι θα κληθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου ώστε να ενισχυθεί το επιχειρησιακό δυναμικό του Ισραηλινού στρατού.

Προειδοποίηση του ΟΗΕ και εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ανανέωσε τις εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός, προειδοποιώντας ότι η σχεδιαζόμενη εισβολή «θα προκαλέσει αναπόφευκτα καταστροφή και θανάτους». Παράλληλα, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια «μη αναστρέψιμη ανθρωπιστική κρίση».

Χαμάς: «Βάναυση επίθεση κατά αμάχων» – Νεκρά παιδιά και οικογένειες

Η Χαμάς κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι αγνοεί τις προσπάθειες των μεσολαβητών για κατάπαυση του πυρός και συνεχίζει «έναν βάναυσο πόλεμο κατά αθώων αμάχων». Τουλάχιστον 25 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά και οι γονείς τους, σκοτώθηκαν την Τετάρτη σε ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με το AFP.

Προβληματισμός για την τύχη των ομήρων

Η εκπρόσωπος του IDF δήλωσε πως περίπου 50 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, με 20 εξ αυτών να θεωρούνται ζωντανοί. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι καταβάλλει προσπάθειες για να μην τεθούν σε κίνδυνο, ωστόσο οι οικογένειές τους εκφράζουν φόβους ενόψει της χερσαίας επιχείρησης.

Μεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο πρότειναν 60ήμερη κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση περίπου των μισών ομήρων. Η Χαμάς ανακοίνωσε πως αποδέχεται την πρόταση, αλλά το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα, επιμένοντας σε συνολική συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Προειδοποιήσεις για ανθρωπιστική καταστροφή

Από την έναρξη της σύγκρουσης τουλάχιστον 62.122 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το τοπικό Υπουργείο Υγείας στατιστικά στοιχεία που αναγνωρίζονται από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς ως η πλέον αξιόπιστη πηγή για τον απολογισμό των θυμάτων.

Με πληφορίες από BBC