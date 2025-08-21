Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, επανέλαβε σήμερα την επείγουσα ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Η δήλωση αυτή έρχεται την ώρα που το Ισραήλ ανακοίνωσε την έναρξη των πρώτων φάσεων της στρατιωτικής του επιχείρησης με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Όπως τόνισε ο κ. Γκουτέρες, «είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», προκειμένου να αποτραπούν μαζικές απώλειες και σημαντικές καταστροφές από ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση στην πυκνοκατοικημένη αυτή μητρόπολη του παλαιστινιακού θύλακα. Οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα πραγματοποιήθηκαν από την Ιαπωνία, όπου παρίσταται σε διάσκεψη για την ανάπτυξη της Αφρικής.

Έκκληση για τερματισμό των εποικιστικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Όχθη

Παράλληλα, ο κ. Γκουτέρες απηύθυνε σαφή έκκληση προς την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ανακαλέσει την απόφασή της για επέκταση των «παράνομων» οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας τον αρνητικό αντίκτυπο μιας τέτοιας κίνησης στην ειρηνευτική διαδικασία και στη σταθερότητα της περιοχής.