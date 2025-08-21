«Προκαταρκτικές ενέργειες» της χερσαίας επίθεσης για την κατάληψη ολόκληρης της Πόλης της Γάζας χαρακτηρίζει ο ισραηλινός στρατός τις επιχειρήσεις στις περιοχές Ζεϊτούν και Τζαμπάλια, ανακοινώνοντας ότι τα περίχωρα της πόλης βρίσκονται πλέον υπό έλεγχο. Η κατάληψη και κατοχή της μεγαλύτερης πόλης στη βόρεια Γάζα, την οποία ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου περιέγραψε ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, απαιτεί την επιστράτευση 60.000 επιπλέον εφέδρων από τον Σεπτέμβριο και την παράταση θητείας για 20.000 ακόμη στρατιώτες.

Αυτά τα σχέδια έχουν προκαλέσει εντεινόμενη καταδίκη τόσο στο εξωτερικό όσο και το εσωτερικό, εξαιτίας φόβων ότι η κλιμακούμενη ανθρωπιστική κρίση και η κρίση πείνας στη Γάζα θα επιδεινωθούν – και ότι οι ζωές των υπολοίπων ομήρων θα διατρέχουν περαιτέρω κίνδυνο από μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση.

Ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται ήδη στα περίχωρα της Πόλης της Γάζας, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, σε αυτό που χαρακτήρισε ως τα «πρώτα βήματα» της ευρύτερης επιχείρησης.

Όταν το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε για πρώτη φορά την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι το σχέδιο θα μπορούσε να διαρκέσει πέντε μήνες ή και περισσότερο. Αλλά την Τετάρτη, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να συντομεύσει το χρονοδιάγραμμα.

Καθώς τα πρώτα στάδια της μαζικής επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, το CNN σημειώνει ότι ένας εξαντλημένος στρατός μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα ανθρώπινου δυναμικού, ενώ παράλληλα υπάρχει διχασμός στην ισραηλινή κοινωνία. Μια νέα έρευνα από τα Εργαστήρια Agam στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ έδειξε ότι περίπου το 40% των στρατιωτών είχε ελαφρώς ή σημαντικά μειωμένο κίνητρο να υπηρετήσει, ενώ μόλις το 13% δήλωσε υψηλότερο κίνητρο. Οι στρατιωτικοί ηγέτες έχουν ζητήσει την επιστράτευση υπερορθόδοξων (Χαρεντίμ), όμως η πλειονότητα της κοινότητας αρνείται να υπηρετήσει.

Το αμερικανικό δίκτυο υπενθυμίζει ότι ο Νετανιάχου είχε υποσχεθεί πριν από πάνω από ένα χρόνο ότι η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» θα έθετε τέλος στις σφοδρότερες μάχες, ωστόσο 18 μήνες αργότερα τονίζει ότι οι χερσαίες δυνάμεις αποτελούν τον ταχύτερο τρόπο για τον τερματισμό του μεγαλύτερου σε διάρκεια πολέμου στην ιστορία του Ισραήλ.

«Άρματα του Γεδεών» κατά της πόλης της Γάζας

Η επιχείρηση στοχεύει μια πόλη που φιλοξενεί περισσότερους από 700.000 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη εκτοπιστεί από άλλα μέρη της Γάζας, επισημαίνει και το BBC.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι στην πόλη της Γάζας αναμένεται να λάβουν εντολή να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν σε καταφύγια στη νότια Γάζα. Από τα 2 εκατομμύρια Παλαιστινίων, οι 740.000 βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, εδάφη εκτός ισραηλινού ελέγχου, που σε έκταση είναι όσο το αεροδρόμιο Χίθροου, σύμφωνα με το BBC.

Palestinians flee Gaza City as Israel says first stages of assault have begun https://t.co/Y5fAHuDQn2 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 21, 2025

«Ήδη καταστροφική η κατάσταση»

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε ότι ο περαιτέρω εκτοπισμός και η εντατικοποίηση των εχθροπραξιών «επιδεινώνουν μια ήδη καταστροφική κατάσταση».

«Οποιαδήποτε περαιτέρω εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα επιδεινώσει μόνο τα βάσανα, θα διαλύσει περισσότερες οικογένειες και θα απειλήσει με μια μη αναστρέψιμη ανθρωπιστική κρίση. Οι ζωές των ομήρων ενδέχεται επίσης να τεθούν σε κίνδυνο», αναφέρεται.

Το σχέδιο κατάληψης της Γάζας δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ για τις προσπάθειες των μεσολαβητών

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ζήτησε επίσης την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, άμεση κατάπαυση του πυρός και απρόσκοπτη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα.

Οι μεσολαβητές, Κατάρ και Αίγυπτος, προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και έχουν παρουσιάσει μια νέα πρόταση για 60ήμερη εκεχειρία και την απελευθέρωση περίπου των μισών ομήρων, την οποία η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχτηκε τη Δευτέρα.

Δύο ταξιαρχίες επιχειρούσαν στη συνοικία Ζεϊτούν και μια τρίτη στην περιοχή Τζαμπάλια, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

«Μάχες σώμα με σώμα»

Ο ισραηλινός στρατός δίνει βίντεο από τις μάχες στο Χαν Γιουνίς, όπου, σύμφωνα με το ανακοινωθέν, στρατεύματα εξουδετέρωσαν 10 ένοπλους τρομοκράτες σε μάχες σώμα με σώμα.

⭕️Earlier today, over 15 terrorists fired both gunfire and anti-tank missiles and attempted to infiltrate a fortified IDF position in Khan Yunis. The troops, with IAF support, eliminated 10 armed terrorists in close-quarters combat. The incident is ongoing and troops continue to… pic.twitter.com/ra1MekBtsV — Israel Defense Forces (@IDF) August 20, 2025

Από το 75% στον πλήρη έλεγχο της Γάζας

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε σχέδια ελέγχου ολόκληρης τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την αποτυχία των έμμεσων συνομιλιών με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων τον περασμένο μήνα.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παρεμποδίζει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπέρ της συνέχισης ενός «βάναυσου πολέμου εναντίον αθώων αμάχων».

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι ελέγχει επί του παρόντος το 75% της Γάζας, ενώ ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου το 86% του εδάφους βρίσκεται είτε σε στρατιωτικοποιημένες ζώνες είτε υπόκειται σε εντολές εκκένωσης.

IDF: Οι «στόχοι»

Εξάλειψη περίπου 2.000 τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων διοικητών της Χαμάς, επιθέσεις σε περίπου 10.000 τρομοκρατικούς στόχους από τον αέρα, τη στεριά και τη θάλασσα, με στόχους στρατιωτικές υποδομές, τις αποθήκες όπλων και τα υπόγεια δίκτυα της Χαμάς και δημιουργία των διαδρόμων ελέγχου “Morag” και “Magen Oz”, παροπλίζοντας ταξιαρχίες της Χαμάς, είναι οι μέχρι στιγμής εξελίξεις επί του πεδίου, που ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, επιβεβαιώνοντας ότι πέντε μεραρχίες επιχειρούν ταυτόχρονα σε όλη τη Γάζα.

Το ισραήλ αναφέρεται και σε ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας από 7 χώρες για τους κατοίκους της Γάζας που πραγματοποιήθηκαν «από τον Ισραηλινό Στρατό σε συντονισμό με τα ΗΑΕ, την Ιορδανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Σιγκαπούρη και την Ινδονησία».

⭕️Since the renewal of ground operations IDF troops have achieved in Gaza: ▪️Operational control of over ~75% of Gaza, striking Hamas’ capabilities and terrorist infrastructure, degrading its chain of command, and allowing the IDF to expand operations. ❌Elimination of about… pic.twitter.com/2pH3LqjAcz — Israel Defense Forces (@IDF) August 20, 2025

Η εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, τόνισε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουν την πρόκληση βλάβης στους 50 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, 20 εκ των οποίων πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. Οι οικογένειές τους έχουν εκφράσει φόβους ότι όσοι βρίσκονται στην πόλη της Γάζας θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο από μια χερσαία επίθεση.

Είπε επίσης ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κάνουν επίσης ό,τι είναι δυνατόν για την προστασία των αμάχων.

Οι πέντε «αρχές» του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον IDF είναι: