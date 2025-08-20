Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας από τις ισραηλινές δυνάμεις, ενώ παράλληλα έδωσε εντολή για την επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην νέα φάση της στρατιωτικής επιχείρησης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου.

Ειδικότερα, ο Ίσραελ Κατς, όπως γνωστοποιήθηκε, «ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας».

Επιπλέον, ο ίδιος υπουργός αποφάσισε την έκδοση εντολών επιστράτευσης για τον απαραίτητο αριθμό εφέδρων, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 60.000, με στόχο την υποστήριξη της στρατιωτικής αποστολής στην περιοχή.

Ανθρωπιστικές προετοιμασίες και απομάκρυνση πληθυσμών

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, ο Κατς έχει εγκρίνει και ανθρωπιστικές προετοιμασίες που αφορούν την απομάκρυνση πληθυσμών από την Πόλη της Γάζας, εν αναμονή της ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει από τις αρχές Αυγούστου ότι προετοιμάζεται για την ανάληψη ελέγχου στην Πόλη της Γάζας και στους γειτονικούς καταυλισμούς Παλαιστινίων προσφύγων, με σαφή στόχο την εξουδετέρωση της Χαμάς και την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από το παλαιστινιακό Ισλαμιστικό κίνημα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία για τον τρέχοντα πόλεμο.

Εντατικοποίηση των επιχειρήσεων στη Γάζα

Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε πρόσφατα ότι υιοθέτησε το νέο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε και από το συμβούλιο ασφαλείας. Το σχέδιο αυτό σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, με έμφαση στην ενίσχυση της ισραηλινής παρουσίας και τη συνέχιση των πιέσεων προς τη Χαμάς.