Οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις που έχουν παρουσία στους προσφυγικούς καταυλισμούς στον Λίβανο θα αρχίσουν σήμερα να παραδίδουν τα όπλα τους στις αρχές, ανακοίνωσε λιβανοπαλαιστινιακή επιτροπή.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη της πρώτης φάσης της διαδικασίας παράδοσης των όπλων στο εσωτερικό των παλαιστινιακών καταυλισμών», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής του λιβανοπαλαιστινιακού διαλόγου Ραμέζ Νταμάσκιε, σε ανακοίνωση.

Η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει στον καταυλισμό του Μπουρτζ αλ Μπαράτζνε στη Βηρυτό, όπου μια πρώτη παρτίδα όπλων θα παραδοθεί και θα τεθεί υπό τη φύλαξη του στρατού του Λιβάνου, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ