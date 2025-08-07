Ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση που κατέθεσαν οι ΗΠΑ για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους. Από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αποχώρησαν οι υπουργοί που εκπροσωπούν την ισχυρή οργάνωση, η οποία έχει απορρίψει το ενδεχόμενο να αφοπλιστεί.

Τι προτείνεται

Η πρόταση αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ θα αφοπλιστεί και παράλληλα οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από τον Λίβανο. Η απόσυρση των δυνάμεων του Ισραήλ, ωστόσο, θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, βάσει των όρων της συμφωνίας εκεχειρίας του περασμένου Νοεμβρίου.

Ο Λιβανέζος υπουργός Πληροφοριών, Πολ Μόρκος, δήλωσε ότι η κυβέρνηση ενέκρινε τον κατάλογο των στόχων που παρουσιάζονται στην πρώτη σελίδα της πρότασης του Αμερικανού μεσολαβητή προς τον Λίβανο. Αυτή περιλαμβάνει τη διατήρηση όλων των όπλων υπό κρατικό έλεγχο και τον αφοπλισμό ομάδων που λειτουργούν εκτός κρατικών δομών, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazeera, οι σιίτες υπουργοί που εκπροσωπούν τη Χεζμπολάχ, επιμένουν ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η εδραίωση της εκεχειρίας, η αναγκαστική διακοπή των επιθέσεων του Ισραήλ, η αποχώρηση από θέσεις εντός του Λιβάνου πριν από τη συζήτηση για τον αφοπλισμό. Επίσης, κατηγορούν την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι παραχωρεί την κυριαρχία της χώρας στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Πέντε υπουργοί αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η πρόταση που κατέθεσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τομ Μπάρακ, περιγράφει με σαφήνεια τα βήματα για τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει πολλές φορές τους όρους της εκεχειρίας του Νοεμβρίου, με πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ.

Ικανοποίηση από ΗΠΑ

Congratulations to Lebanese President Aoun @lbpresidency, Prime Minister @nawafsalam, and the Council of Ministers for making the historic, bold, and correct decision this week to begin fully implementing the November 2024 Cessation of Hostilities agreement, UN Security Council… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 7, 2025

«Συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Λιβάνου Αούν, στον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ και στο υπουργικό συμβούλιο για την ιστορική, τολμηρή και σωστή απόφαση που έλαβαν αυτή την εβδομάδα να ξεκινήσουν την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας παύσης των εχθροπραξιών του Νοεμβρίου 2024, του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της Συμφωνίας Ταΐφ», δήλωσε ο Μπάρακ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα ψηφίσματα του Υπουργικού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας έθεσαν επιτέλους σε εφαρμογή τη λύση “Ένα Έθνος, Ένας Στρατός” για τον Λίβανο. Υποστηρίζουμε τον λιβανέζικο λαό», πρόσθεσε.

Η μπάλα στο Ισραήλ

Όπως επισήμανε όμως ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου, η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί τις αρχές της πρότασης των ΗΠΑ. Συμπεριλαμβανομένου «του σταδιακού τερματισμού της παρουσίας μη κρατικών ένοπλων ομάδων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, τόσο βόρεια όσο και νότια του ποταμού Λιτάνι».

Αλλά, σημείωσε, οι αρχές στις οποίες συμφώνησε ο Λίβανος περιλαμβάνουν επίσης «τη διασφάλιση της αποχώρησης του Ισραήλ από το λιβανέζικο έδαφος και την παύση όλων των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων παραβιάσεων».

Επίσης, περιλαμβάνει τη δημιουργία μόνιμων συνόρων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και μεταξύ Συρίας και Λιβάνου. Επισήμανε ότι η εφαρμογή αυτών των αρχών εξαρτάται από τη δέσμευση όλων των χωρών που αναφέρονται στη συμφωνία (συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ) στις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο έγγραφο.