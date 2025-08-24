Ένας Παλαιστίνιος εικονολήπτης άφησε την τελευταία του πνοή, ύστερα από πυρά που εξαπέλυσαν Ισραηλινοί στρατιώτες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Όπως μεταδίδεται, το θύμα, που εργαζόταν ως εικονολήπτης στην παλαιστινιακή κρατική τηλεόραση, δέχθηκε σφαίρες κοντά στο σημείο διέλευσης Ζικίμ. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το Σάββατο, ενώ, μέχρι στιγμής, οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημο σχόλιο για το συμβάν.

Αντίδραση Παλαιστινίων Δημοσιογράφων

Η Ένωση Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων με ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Χάλεντ αλ Μάντχουν, καταγγέλλοντας παράλληλα «τη συνεχιζόμενη εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον δημοσιογράφων με στόχο να φιμωθεί το παλαιστινιακό αφήγημα». Οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι ζητούν να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και να υπάρξει διασφάλιση της ελευθερίας του Τύπου στην περιοχή.

Στο στόχαστρο οι δημοσιογράφοι στη Γάζα

Το νέο αιματηρό περιστατικό έρχεται σε μία περίοδο που δημοσιογράφοι στη Γάζα γίνονται επανειλημμένα στόχος ένοπλων επιθέσεων στη μέση της κλιμακούμενης σύγκρουσης. Σημειώνεται ότι, στα μέσα Αυγούστου, τέσσερις ρεπόρτερ του al Jazeera σκοτώθηκαν επίσης από ισραηλινά πυρά στην πόλη της Γάζας, υπογραμμίζοντας το αυξημένο ρίσκο που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες των μέσων στο πεδίο.