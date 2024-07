Τουλάχιστον 38.794 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 89.364 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Τις τελευταίες 24 ώρες, τουλάχιστον 81 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 198 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ο Φιλίπ Λαζαρίνι κατήγγειλε ότι έχουν χτυπηθεί οχτώ σχολεία σε 10 ημέρες, ανάμεσά τους έξι σχολεία του ΟΗΕ.

«Ο πόλεμος στέρησε από τα κορίτσια και τα αγόρια στη Γάζα την παιδική τους ηλικία και την εκπαίδευσή τους.

Τα σχολεία δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για πολεμικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς από κανένα μέρος της σύγκρουσης. Τα σχολεία δεν αποτελούν στόχο».

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

An almost daily occurrence.

At least eight schools hit in the last 10 days, including six @UNRWA schools.

The war robbed the girls and boys in #Gaza of their childhood & education.

Schools must never be used for fighting or military purposes by any party to the conflict.… pic.twitter.com/nJE5hfy9df

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) July 17, 2024