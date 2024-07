Αρκετοί Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σήμερα από μία αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών που έπληξε ένα σχολείο της UNRWA στη Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, δήλωσαν αξιωματούχοι του τομέα της υγείας.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα ανέφερε 14 νεκρούς και 70 τραυματίες, προσθέτοντας ότι το σχολείο προσέφερε καταφύγιο σε εκατοντάδες εκτοπισμένους ανθρώπους.

The initial moments of the deadly Israeli massacre targeting a UN school sheltering displaced people in Nuseirat refugee camp. pic.twitter.com/XpqsLfJ5wl

— Quds News Network (@QudsNen) July 14, 2024